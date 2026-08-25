Благодійна організація Карітас продовжує приймати заявки на грошову допомогу для підготовки до осінньо-зимового періоду. Українці можуть отримати виплати на опалення, ваучери на рецептурні ліки та підтримку в утепленні житла.

Грошова допомога в різних регіонах України продовжує надходити — благодійна організація Карітас запустила одразу кілька програм підтримки для вразливих категорій населення. Йдеться про виплати на опалення, ваучери на рецептурні ліки та допомогу з утепленням житла.

Як повідомляють Факти ICTV, від початку повномасштабної війни Карітас змінив підхід до гуманітарної підтримки: замість масових виплат організація надає адресну допомогу найбільш вразливим категоріям. Умови програм суттєво відрізняються залежно від регіону та конкретної громади.

Виплати на опалення: 19 400 гривень у Запорізькій області

У Запорізькій області благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" проводить реєстрацію на грошову допомогу для підготовки до осінньо-зимового періоду в межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні". Реєстрація відкрита в селі Петро-Михайлівка.

Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Кошти виплачують одним платежем — їх можна витратити на придбання твердого палива (дров) або оплату комунальних послуг: газу та електроенергії.

Розраховувати на підтримку можуть люди похилого віку, люди з інвалідністю, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи та інші вразливі категорії. Проєкт реалізує Карітас України за підтримки американського народу через уряд та Державний департамент США.

Допомога на комунальні послуги в Полтавській області

У Котельві Полтавської області "Карітас Полтава" розпочав реєстрацію на грошову допомогу для оплати комунальних послуг та придбання твердого палива на зимовий період 2026/2027 років. Допомога надається на домогосподарство.

Участь можуть брати ВПО, які належать до однієї з категорій вразливості: люди з інвалідністю І або ІІ групи, люди віком від 60 років, одинокі матері чи батьки неповнолітніх дітей, вагітні жінки та матері з дітьми до 3 років, багатодітні сім'ї (троє і більше дітей), а також люди з тяжкими захворюваннями. Реєстрація проходить 25 серпня за адресою: вул. Полтавський шлях, 224.

Ваучер на ліки до 2 160 гривень у Кам'янському

"Карітас Кам'янське" реалізує окрему програму — ваучер на придбання рецептурних ліків максимальною вартістю 2 160 гривень. Ваучер видають один раз, діє він 30 днів із моменту отримання коду.

Важливо: програма поширюється лише на рецептурні препарати. Нею не можна оплатити ліки з програми "Доступні ліки", вітаміни чи біологічно активні добавки. Скористатися ваучером можна в аптеках-партнерах мереж "Аптека Низьких Цін", "Шара" та "Копійка".

Допомогу можуть отримати самотні батьки або опікуни неповнолітніх дітей, вагітні жінки та матері з дітьми до 3 років, люди з інвалідністю І або ІІ групи, самотні люди від 55 років без підтримки працездатних родичів, багатодітні сім'ї. Обов'язкова умова — рецепт лікаря (паперовий або електронний), виданий не більше ніж місяць тому.

Утеплення житла для переселенців на Криворіжжі

У Кривому Розі та Криворізькому районі Карітас допомагає ВПО з модернізацією та утепленням житла. Гроші на руки не видають — фахівці фонду безпосередньо проводять необхідні ремонтні роботи.

Скористатися програмою можуть переселенці з офіційним статусом ВПО від 2022 року, які мають власне або орендоване житло, що потребує покращення. Пріоритет — людям із тяжкими захворюваннями, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, одиноким батькам і людям від 60 років.

Як подати заявку на допомогу від Карітас

Карітас не має єдиної програми для всієї країни — умови, суми та категорії отримувачів відрізняються навіть у сусідніх громадах. Тому перед зверненням варто перевірити актуальну інформацію для свого населеного пункту.

Найнадійніший спосіб — стежити за офіційними сторінками місцевих осередків Карітас у Facebook. Там публікують оголошення про відкриття реєстрації, перелік необхідних документів та адреси пунктів прийому. Також можна звертатися до представників місцевої влади у своїх громадах — вони часто володіють інформацією про активні програми фонду.

Для довідок щодо програми ваучерів на ліки працює телефон 050 697 87 74 (будні, 10:00–17:00). З питань утеплення житла на Криворіжжі можна звертатися за номером +38 (067) 180-21-64 або на пошту caritas.kryvyi.rih@gmail.com.

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