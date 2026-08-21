Напередодні Дня Незалежності частина українців отримає разову грошову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від статусу одержувача й становить від 450 до 3100 гривень.

Грошова допомога до Дня Незалежності традиційно виплачується щороку, і цього разу Пенсійний фонд України вже визначив категорії отримувачів та розміри разових виплат. Як повідомляє PaySpace Magazine із посиланням на ПФУ, загалом допомогу отримають одразу кілька категорій громадян — суми коливаються від 450 до 3100 гривень залежно від статусу.

Хто отримає найбільшу виплату — 3100 гривень

Максимальний розмір допомоги у 3100 гривень передбачений для трьох категорій. Найперше — це особи з інвалідністю внаслідок війни I групи. Таку саму суму отримають колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років і які мають інвалідність I групи через загальне захворювання, трудове каліцтво або з інших причин.

Також 3100 гривень виплатять громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Це окрема категорія, визначена законодавством, і для неї передбачено найвищий рівень разової допомоги.

Скільки отримають інші категорії

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи разова допомога становитиме 2900 гривень, а для III групи — 2700 гривень. Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності отримають по 1000 гривень. До цієї ж категорії належать колишні неповнолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яким на момент ув'язнення не було 18 років, а також люди, які народилися в таких місцях під час перебування там їхніх батьків.

Ще 650 гривень передбачено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, а також дружин і чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які повторно не одружилися. Таку ж суму отримають дружини та чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни й жертв нацистських переслідувань, які за життя мали відповідний статус особи з інвалідністю та після їхньої смерті не уклали нового шлюбу.

Мінімальний розмір допомоги — 450 гривень — виплатять учасникам війни, колишнім в'язням концентраційних таборів і гетто, людям, яких примусово вивозили на роботи, а також дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Як отримати виплату

Більшості отримувачів окремо звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Якщо людина вже отримує пенсію або іншу соціальну виплату, допомогу до Дня Незалежності мають перерахувати автоматично — разом із найближчою пенсійною виплатою.

Самостійно звернутися до ПФУ необхідно лише тим громадянам, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, не отримують житлову субсидію чи пільги та не проходять військову службу. Для цього потрібно подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду, маючи при собі паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують відповідний статус.

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