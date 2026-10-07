У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16114, який пропонує дозволити неповнолітнім працювати довше, а також укладати трудові договори в електронній формі.

Нові правила працевлаштування молоді в Україні можуть суттєво змінитися — у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16114, який вносить зміни до Кодексу законів про працю. Автори пояснюють ініціативу дефіцитом робочої сили та бажанням дати молодим людям більше можливостей для офіційного працевлаштування. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Трудовий договір можна буде укласти онлайн

Одна з головних новацій — оформлення трудового договору повністю в електронній формі. Якщо працівник і роботодавець погодяться на такий формат, документ матиме силу письмового договору. Обидві сторони підпишуть його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом на основі кваліфікованого сертифіката.

Ідентифікацію працівника проводитимуть за допомогою засобів електронної ідентифікації, тож подавати паперовий документ, що посвідчує особу, не потрібно — якщо закон не встановлює інше.

Неповнолітнім дозволять працювати довше

Законопроєкт передбачає збільшення скороченої тривалості робочого часу для неповнолітніх. Для працівників віком від 16 до 18 років максимальний тижневий час пропонують підняти з 36 до 38 годин. Для осіб від 15 до 16 років, а також учнів від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, — із 24 до 26 годин.

Для школярів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, передбачені окремі обмеження залежно від віку.

Випробувальний термін і робота у вихідні

Ще одна зміна стосується випробування під час прийняття на роботу. Із переліку працівників, яким заборонено встановлювати випробування, пропонують виключити осіб віком до 18 років. Тобто роботодавці зможуть застосовувати до неповнолітніх загальні правила щодо випробувального терміну.

Також із чинної норми хочуть прибрати пряму заборону на залучення неповнолітніх до роботи у вихідні. Натомість заборона на нічні та надурочні роботи для працівників до 18 років збережеться.

Медогляди та облік працівників

Планується змінити і правила медичних оглядів. Зараз неповнолітні після прийняття на роботу мають проходити періодичні медогляди до 21 року, а законопроєкт пропонує проводити такий контроль лише до досягнення 18 років.

Спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, пропонують замінити використанням інформації з Реєстру застрахованих осіб. За задумом авторів, це прибере дублювання даних та зменшить адміністративне навантаження на роботодавців.

Оплата праці та правила звільнення

Законопроєкт змінює підхід до оплати праці неповнолітніх. За скороченого робочого часу зарплату пропонують виплачувати пропорційно фактично відпрацьованому часу, з дотриманням гарантій щодо мінімальної зарплати. Для учнів, які працюють у вільний від навчання час, зберігається можливість оплати залежно від відпрацьованого часу або виробітку, а підприємствам дозволять встановлювати таким працівникам доплати.

Окремо пропонують виключити статтю 198 КЗпП, яка встановлює спеціальні правила звільнення працівників до 18 років з ініціативи роботодавця. Натомість батьки або законні представники зможуть вимагати припинення трудового договору, якщо продовження роботи загрожує здоров'ю дитини або не відповідає її інтересам. Така вимога має бути обґрунтованою й підтвердженою документами або висновками.

Що це означає для підлітків

Ухвалення документа одночасно спростить оформлення трудових відносин і розширить можливості працевлаштування молоді, але водночас перегляне частину спеціальних гарантій, які раніше захищали неповнолітніх працівників: щодо випробувального терміну, роботи у вихідні та окремого обліку. На думку авторів ініціативи, такий підхід зробить працевлаштування молоді простішим і прозорішим.