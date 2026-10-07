В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16114, который предлагает разрешить несовершеннолетним работать дольше, а также заключать трудовые договоры в электронной форме.

Новые правила трудоустройства молодежи в Украине могут существенно измениться — в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16114, который вносит изменения в Кодекс законов о труде. Авторы объясняют инициативу дефицитом рабочей силы и желанием дать молодым людям больше возможностей для официального трудоустройства. Об этом сообщает Судово-юридическая газета.

Трудовой договор можно будет заключить онлайн

Одна из главных новаций — оформление трудового договора полностью в электронной форме. Если работник и работодатель согласятся на такой формат, документ будет иметь силу письменного договора. Обе стороны подпишут его квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью на основе квалифицированного сертификата.

Идентификацию работника будут проводить с помощью средств электронной идентификации, поэтому подавать бумажный документ, удостоверяющий личность, не нужно — если закон не устанавливает иное.

Несовершеннолетним разрешат работать дольше

Законопроект предусматривает увеличение сокращенной продолжительности рабочего времени для несовершеннолетних. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет максимальное недельное время предлагают поднять с 36 до 38 часов. Для лиц от 15 до 16 лет, а также учащихся от 14 до 15 лет, которые работают во время каникул, — с 24 до 26 часов.

Для школьников, которые работают в течение учебного года в свободное от учебы время, предусмотрены отдельные ограничения в зависимости от возраста.

Испытательный срок и работа в выходные

Еще одно изменение касается испытания при приеме на работу. Из перечня работников, которым запрещено устанавливать испытание, предлагают исключить лиц в возрасте до 18 лет. То есть работодатели смогут применять к несовершеннолетним общие правила насчет испытательного срока.

Также из действующей нормы хотят убрать прямой запрет на привлечение несовершеннолетних к работе в выходные. При этом запрет на ночные и сверхурочные работы для работников до 18 лет сохранится.

Медосмотры и учет работников

Планируется изменить и правила медицинских осмотров. Сейчас несовершеннолетние после приема на работу должны проходить периодические медосмотры до 21 года, а законопроект предлагает проводить такой контроль только до достижения 18 лет.

Специальный учет работников, не достигших 18 лет, предлагают заменить использованием информации из Реестра застрахованных лиц. По замыслу авторов, это уберет дублирование данных и уменьшит административную нагрузку на работодателей.

Оплата труда и правила увольнения

Законопроект меняет подход к оплате труда несовершеннолетних. При сокращенном рабочем времени зарплату предлагают выплачивать пропорционально фактически отработанному времени, с соблюдением гарантий насчет минимальной зарплаты. Для учащихся, которые работают в свободное от учебы время, сохраняется возможность оплаты в зависимости от отработанного времени или выработки, а предприятиям разрешат устанавливать таким работникам доплаты.

Отдельно предлагают исключить статью 198 КЗоТ, которая устанавливает специальные правила увольнения работников до 18 лет по инициативе работодателя. Вместо этого родители или законные представители смогут требовать прекращения трудового договора, если продолжение работы угрожает здоровью ребенка или не соответствует его интересам. Такое требование должно быть обоснованным и подтвержденным документами или заключениями.

Что это означает для подростков

Принятие документа одновременно упростит оформление трудовых отношений и расширит возможности трудоустройства молодежи, но в то же время пересмотрит часть специальных гарантий, которые ранее защищали несовершеннолетних работников: касательно испытательного срока, работы в выходные и отдельного учета. По мнению авторов инициативы, такой подход сделает трудоустройство молодежи проще и прозрачнее.