Предприниматель получает полный месяц страхового стажа только тогда, когда уплатил за него ЕСВ не меньше минимального взноса - 1902,34 грн в 2026 году. Меньшая сумма дает лишь часть месяца, а месяцы без взноса в стаж вообще не попадают.

Страховой стаж для ФОП считается только за месяцы, за которые реально уплачен единый взнос. В 2026 году полный месяц стажа дает лишь взнос не меньше минимального - 1902,34 грн. Если заплатить меньше, месяц засчитают частично, а месяцы совсем без ЕСВ в стаж не попадут.

Как ЕСВ формирует страховой стаж ФОП

Минимальный страховой взнос в 2026 году - это 22% от минимальной зарплаты 8647 грн. То есть 1902,34 грн в месяц или 5707,02 грн за квартал.

Месяц засчитывается полностью, если взнос за него не меньше минимума. Когда уплаченная сумма меньше, стаж считается пропорционально: сумму делят на минимальный взнос. Например, 951,17 грн дадут лишь половину месяца стажа.

Такие неполные месяцы с 2004 года можно исправить: закон позволяет доплатить разницу до минимума, и тогда месяц засчитают как полный. А вот месяцы без взноса в стаж не попадают совсем.

Почему минимальный ЕСВ означает минимальную пенсию

Стаж отвечает за само право на пенсию, а ее размер зависит от суммы, с которой уплачен взнос. По статье 27 Закона № 1058-IV пенсия равна средней зарплате для исчисления, умноженной на коэффициент заработка и коэффициент стажа.

Для ФОП заработком считается база, с которой начислен ЕСВ. При минимальном взносе это минимальная зарплата. В начале 2026 года средняя зарплата, с которой уплачены взносы, составляла 21 876-23 218 грн, поэтому 8647 грн дают коэффициент около 0,38.

Коэффициент стажа - это 1% за каждый год, то есть 33 года стажа дают 0,33. Для назначений 2026 года показатель средней зарплаты составляет 17 482,87 грн. ФОП, который все 33 года платил минимум, получит примерно 2192 грн - это ниже минимальной пенсии 2595 грн.

Требования к стажу в 2026 году

Пенсию по возрасту назначают в 60 лет при наличии 33 лет стажа, в 63 года - с 23 годами, в 65 лет - с 15 годами. Для ФОП каждый неуплаченный год может отодвинуть выход на пенсию с 60 до 63 лет.

Добровольная доплата сверх минимума

ФОП на едином налоге может самостоятельно выбрать базу ЕСВ в пределах от минимальной до максимальной. Такая доплата не добавляет стажа, но повышает коэффициент заработка, а значит и будущую пенсию.

Максимальная база - это 20 минимальных зарплат, то есть 172 940 грн в месяц. Самый большой взнос за себя в 2026 году - 38 046,80 грн в месяц, а сама пенсия ограничена максимумом 25 950 грн.

1902,34 грн (минимум) - коэффициент около 0,38 - ориентировочно 2190 грн, ниже минимальной пенсии;

3804,68 грн (2 минимальные зарплаты) - около 0,75 - ориентировочно 4330 грн;

9511,70 грн (5 минимальных зарплат) - около 1,88 - ориентировочно 10 850 грн;

38 046,80 грн (максимум) - около 7,5 - ограничено 25 950 грн.

Окупаемость доплаты медленная. Если в реестре уже есть около 25 лет заработка, один год взносов с базы 2 минимальные зарплаты вместо минимума стоит дополнительно 22 828 грн, а пенсию повышает лишь на 80-90 грн в месяц. Вложение возвращается примерно за 20 лет.

Кто не платит ЕСВ, но не теряет стаж

ФОП по трудовому договору. С 1 октября 2025 года предприниматель не платит ЕСВ за себя за месяцы, когда работодатель внес за него хотя бы минимум. Стаж формируется благодаря зарплате.

С 1 октября 2025 года предприниматель не платит ЕСВ за себя за месяцы, когда работодатель внес за него хотя бы минимум. Стаж формируется благодаря зарплате. Мобилизованные. Взносы за период службы платит воинская часть, поэтому время службы засчитывается в стаж.

Взносы за период службы платит воинская часть, поэтому время службы засчитывается в стаж. ФОП-пенсионеры. Те, кто уже получает пенсию, освобождены от ЕСВ за себя, но могут платить добровольно, чтобы добрать стаж.

Те, кто уже получает пенсию, освобождены от ЕСВ за себя, но могут платить добровольно, чтобы добрать стаж. Декрет и уход за ребенком. За получателя пособия ЕСВ платит ПФУ, поэтому стаж не теряется.

Как проверить стаж и закрыть пробелы

Проверять стаж стоит ежегодно, а не перед самой пенсией. Удобнее всего весной, когда данные за предыдущий год уже обработаны в реестре. Для этого нужны справка ОК-5 (данные о взносах и стаже с 2000 года) и ОК-7 (с 2011 года), а также электронный кабинет плательщика ДПС для сверки уплаченного ЕСВ.

Если платеж есть в банке, но отсутствует в реестре, сначала сверьте расчеты с ДПС. Если же в реестре ошибочные данные о стаже, подайте в ПФУ заявление о корректировке вместе с квитанциями.

Порядок закрытия пробелов такой:

Закажите ОК-5 и выпишите месяцы, которые отсутствуют или засчитаны частично. Проверьте в кабинете ДПС, есть ли за эти месяцы долг по ЕСВ. Погасите долг вместе со штрафом и пеней - тогда месяцы засчитают. Для неполных месяцев с 2004 года подайте заявление на доплату до минимума. Для месяцев, когда обязанности платить не было, заключите договор о докупке стажа.

Долг по ЕСВ не списывается даже после закрытия ФОП. К нему добавляются штраф 20% и пеня 0,1% за каждый день просрочки. На доплату до минимума ПФУ присылает уведомление-расчет, оплатить которое нужно в течение 10 календарных дней.

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