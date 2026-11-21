Утром 21 ноября бензин А-95 подешевел до 82,90 грн за литр на части АЗС. Цена снизилась сразу в сетях UPG и Parallel, а на 40 литрах можно сэкономить до 80 грн.

Цены на топливо в Украине продолжают падать - утром 21 ноября бензин А-95 подешевел сразу на нескольких сетях заправок. Самую низкую цену зафиксировали на отметке 82,90 грн за литр, и теперь она одинаковая на двух группах АЗС.

По данным сервиса «ПальнеРадар», новую цену А-95 на уровне 82,90 грн за литр зафиксировали на 495 станциях UPG и 63 станциях Parallel. Снижение за сутки у сетей оказалось разным, ведь накануне бензин там стоил по-разному.

На UPG литр А-95 подешевел на 1 гривню - с 83,90 до 82,90 грн. Сеть Parallel сбросила сразу 2 гривни: с 84,90 до 82,90 грн. В пятницу бензин на Parallel стоил на гривню дороже, чем на UPG, а после субботнего снижения эта разница исчезла.

Дешевело и другое топливо. А-95 на SOCAR подешевел на 2 гривни - до 89,90 грн за литр на 38 станциях. Дизель на VST снизился также на 2 гривни - до 97,90 грн на 82 АЗС. А вот автогаз на SOCAR, наоборот, прибавил 1 гривню - до 64,90 грн за литр на 41 станции.

Сколько можно сэкономить на полном баке

Если сравнить покупку того же объема в пятницу и в субботу, то 40 литров А-95 на UPG подешевели на 40 грн. На Parallel и SOCAR разница за такой же объем составит уже 80 грн. А за 40 литров автогаза на SOCAR придется отдать на 40 грн больше.

В «ПальнеРадар» подчеркивают, что сервис раз в сутки сверяет открытые данные сетей. Цифры касаются перечисленных групп АЗС, а цена на конкретной колонке может отличаться на момент заправки.

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