Размер субсидии на коммунальные услуги определяют индивидуально для каждой семьи. В Пенсионном фонде объяснили, от чего зависит сумма помощи и как рассчитывают обязательный платеж, который семья должна платить сама.

Субсидию на коммунальные услуги в Украине рассчитывают индивидуально, поэтому единой суммы помощи для всех получателей не существует. В Пенсионном фонде объяснили, от чего зависит размер помощи и как определяют обязательный платеж семьи.

Размер субсидии зависит сразу от нескольких обстоятельств. Это перечень коммунальных услуг, которыми пользуется семья, их стоимость по действующим тарифам, количество человек, которых берут в расчет, и доходы на каждого члена семьи.

Сами по себе невысокие доходы еще не гарантируют назначение помощи. Специалисты Пенсионного фонда также проверяют, нет ли у семьи финансовых или имущественных ограничений, предусмотренных постановлением правительства № 848 от 21 октября 1995 года.

Как считают сумму субсидии

Расчеты ведут не по всей фактической площади жилья и без ограничений по объему потребления. Для этого применяют социальные нормы жилья и нормативы потребления коммунальных услуг, определенные постановлением правительства № 409 от 6 августа 2014 года.

Социальная норма жилья составляет 13,65 квадратного метра общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 квадратного метра на всю семью. Исходя из этого, в расчетах используют такую нормативную площадь:

на одного человека - 48,87 кв. м;

на двух человек - 62,52 кв. м;

на трех человек - 76,17 кв. м.

Эта нормативная площадь - лишь база для расчета государственной помощи. Она не означает, что человек не может жить в квартире или доме большей площади.

Сколько семья должна платить сама

Государство покрывает коммуналку лишь частично. Существует обязательная доля платежа, которую семья платит самостоятельно, и ее также определяют индивидуально - в зависимости от среднемесячного дохода на одного человека.

Формула выглядит так: совокупный доход за месяц делят на количество человек, которых учитывают при назначении субсидии. Полученную сумму сравнивают с прожиточным минимумом на одного человека, установленным на начало января года, с которого назначают помощь. Результат делят на два и умножают на 15%.

Именно этот процент затем применяют к общему среднемесячному доходу семьи. Так получается сумма, которую семья платит за коммунальные услуги самостоятельно. Чем меньше доход на одного человека - тем меньше обязательная доля расходов.

Кто имеет право и как оформить субсидию

Помощь могут оформить семьи, у которых расходы на коммуналку в пределах социальных норм превышают обязательную долю платежа, если нет имущественных ограничений. Подать заявление и декларацию о доходах можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦНАП или онлайн - через портал электронных услуг ПФУ или «Дию».

После расчета стоимости коммунальных услуг в пределах соцнорм и обязательного платежа семьи Пенсионный фонд определяет окончательную сумму помощи, которую назначает получателю.

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