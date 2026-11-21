Розмір субсидії на комунальні послуги визначають індивідуально для кожної сім'ї. У Пенсійному фонді пояснили, від чого залежить сума допомоги та як розраховують обов'язковий платіж, який родина має сплатити сама.

Субсидію на комунальні послуги в Україні розраховують індивідуально, тож єдиної суми допомоги для всіх одержувачів не існує. У Пенсійному фонді пояснили, від чого залежить розмір допомоги та як визначають обов'язковий платіж сім'ї.

Розмір субсидії залежить одразу від кількох обставин. Це список комунальних послуг, якими користується родина, їхня вартість за чинними тарифами, кількість людей, яких беруть до розрахунку, і доходи на кожного члена сім'ї.

Самі лише невисокі доходи ще не гарантують призначення допомоги. Спеціалісти Пенсійного фонду також перевіряють, чи немає у сім'ї фінансових або майнових обмежень, передбачених постановою уряду № 848 від 21 жовтня 1995 року.

Як рахують суму субсидії

Розрахунки ведуть не за всією фактичною площею житла і без обмежень обсягу споживання. Для цього застосовують соціальні норми житла та нормативи споживання комунальних послуг, визначені постановою уряду № 409 від 6 серпня 2014 року.

Соціальна норма житла становить 13,65 квадратного метра загальної площі на одну людину і додатково 35,22 квадратного метра на всю сім'ю. Виходячи з цього, у розрахунках використовують таку нормативну площу:

на одну людину - 48,87 кв. м;

на двох людей - 62,52 кв. м;

на трьох людей - 76,17 кв. м.

Ця нормативна площа - лише база для розрахунку державної допомоги. Вона не означає, що людина не може жити у квартирі чи будинку більшої площі.

Скільки сім'я має сплатити сама

Держава покриває комуналку лише частково. Існує обов'язкова частка платежу, яку родина сплачує самостійно, і її також визначають індивідуально - залежно від середньомісячного доходу на одну людину.

Формула виглядає так: сукупний дохід за місяць ділять на кількість людей, яких ураховують при призначенні субсидії. Отриману суму порівнюють із прожитковим мінімумом на одну особу, встановленим на початок січня року, з якого призначають допомогу. Результат ділять на два і множать на 15%.

Саме цей відсоток потім застосовують до загального середньомісячного доходу сім'ї. Так виходить сума, яку родина платить за комунальні послуги самостійно. Що менший дохід на одну людину - то менша обов'язкова частка витрат.

Хто має право і як оформити субсидію

Допомогу можуть оформити сім'ї, у яких витрати на комуналку в межах соціальних норм перевищують обов'язкову частку платежу, якщо немає майнових обмежень. Подати заяву і декларацію про доходи можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП або онлайн - через портал електронних послуг ПФУ чи «Дію».

Після розрахунку вартості комунальних послуг у межах соцнорм і обов'язкового платежу сім'ї Пенсійний фонд визначає остаточну суму допомоги, яку призначає отримувачу.

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