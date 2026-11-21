У Миколаєві всі споживачі "Миколаївоблтеплоенерго" платять за тепло за двоставковим тарифом. Платіжка тепер складається з двох частин - оплата за фактично спожите тепло та щомісячна абонентська складова, яка не залежить від споживання.

Подорожчання проїзду у Сумах та Миколаєві вже вдарило по гаманцях, а тепер містяни отримали зміни й у платіжках за опалення. У Миколаєві для всіх споживачів ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" діє двоставковий тариф на тепло. Про це повідомила Миколаївська міськрада.

На таку схему розрахунку підприємство перевело всі групи споживачів ще 2024 року. Вона забезпечує прозорість, рівність умов і фінансову стабільність у сфері теплопостачання.

З чого складається двоставковий тариф

Тариф складається з двох частин: умовно-змінної та умовно-постійної. Перша частина - умовно-змінна - враховує витрати на паливо та електроенергію, потрібні для виробництва і транспортування тепла.

За нею споживач платить за фактично спожиту теплову енергію. Тобто що менше тепла витратили, то менша ця частина нарахувань. Це стимул економити.

Друга частина - умовно-постійна - покриває витрати на ремонт, воду для підживлення теплових мереж, заробітну плату, податки, амортизацію та інше. Ця частина не залежить від кількості відпущеного тепла.

Чому платити доведеться цілий рік

Саме друга, постійна частина тарифу сплачується споживачами щомісяця протягом усього року - навіть улітку, коли опалення немає. Вона не підлягає перерахунку.

За задумом, таке рівномірне фінансування дозволяє цілий рік накопичувати кошти на капітальний ремонт і оновлення обладнання котелень та теплових мереж. А заразом - знизити фінансове навантаження на споживачів саме в опалювальний період.

У повідомленні міськради пояснюють: така схема зручна тим, що фінансове навантаження розподіляється рівномірніше. Це дозволяє уникнути великих сум у платіжках саме взимку.

Що це дає споживачеві

Двоставковий тариф стає інструментом для зменшення заборгованості за тепло та стимулом до енергоефективності. Що менше тепла використано, то нижчою буде паливна складова в нарахуваннях.

Тому утеплення будинків і модернізація систем опалення дозволяють реально економити. Ця практика давно застосовується в багатьох містах України - у Полтаві, Вінниці, Черкасах, Львові, Івано-Франківську та інших.

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