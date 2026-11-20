У Пенсійному фонді пояснили, за яких умов людям після 60 років, які не отримують пенсію через брак страхового стажу, призначають житлову субсидію на опалювальний сезон.

Субсидія для пенсіонерів в Україні на комуналку має чіткі правила - і людям після 60 років, які не працюють, але не отримують пенсію, її можуть не призначити. У Пенсійному фонді пояснили, до яких вимог тут прив'язана державна допомога.

Йдеться про громадян, які досягли 60 років, але так і не змогли оформити пенсію через недостатній страховий стаж. Для них субсидія на покриття витрат на комунальні послуги призначається лише за дотримання конкретних умов, прописаних у постанові Кабміну №848.

Які умови мають виконати люди після 60 років

Щоб отримати житлову субсидію, така категорія громадян повинна мати щонайменше 15 років страхового стажу. Крім того, вимагається бодай один місяць стажу протягом того періоду, за який враховуються доходи під час призначення субсидії.

Третья умова - отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї. Якщо людина в січні-червні хоча б один місяць отримувала таку допомогу, їй можуть призначити субсидію з початку опалювального сезону.

На які саме послуги дають допомогу: подача і розподіл газу, постачання електроенергії, теплопостачання, гаряча вода, водопостачання та водовідведення, а також вивезення побутових відходів. Окремо субсидія покриває абонентське обслуговування і купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Як рахують дохід і коли подавати заяву

Розмір допомоги залежить від доходу домогосподарства. Для непрацюючих враховують пенсію за серпень 2026 року, а для працюючих пенсіонерів - зарплату за перший і другий квартали року, а також інші доходи: оренду майна чи землі, дивіденди та окремі види соцвиплат.

Субсидія покриває лише ту частину витрат, яка перевищує обов'язковий платіж людини. Обов'язковий платіж визначають індивідуально, залежно від доходу сім'ї.

Що робити, якщо хочете отримати субсидію з жовтня

Заяву на субсидію з початку опалювального сезону треба подати до 30 листопада включно. Якщо звернутися пізніше, допомогу призначать з місяця звернення. Опалювальний період триває з жовтня 2026 року по 30 квітня 2027 року.

Витрати на опалення рахують з урахуванням нормативного строку сезону - з 16 жовтня по 15 квітня, орієнтуючись на фактичний початок чи завершення подачі тепла в будинки.

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