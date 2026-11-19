У мережі «Київстар» номер можуть деактивувати, якщо понад рік ним не користуватися і не поповнювати рахунок - правило стосується тих, хто довго не платить за пакети послуг.

Мобільний зв'язок при відключеннях світла може зникати через перебої в енергосистемі, однак номер «Київстар» можна втратити і без блекаутів - досить не поповнювати рахунок 365 днів поспіль. Про це оператор нагадав на офіційному сайті, а інформацію поширило видання KP.UA.

Мобільний номер не закріплений за абонентом назавжди. У «Київстар» строк його активності становить рівно 365 днів і складається з двох послідовних етапів.

Активний період - 274 дні. Відлік починається після останнього поповнення рахунку або оплати тарифного пакета. Весь цей час абонент повноцінно користується всіма послугами зв'язку.

Призупинений період - 91 день. Якщо за попередні 274 дні рахунок так і не поповнили, номер переводять у призупинений стан. Тоді на нього приходитимуть SMS з нагадуванням поповнити рахунок.

На етапі призупинення номер ще реально врятувати: доступні поповнення балансу і дзвінки на сервісні номери. Щоб повернути його до повноцінної роботи, достатньо внести на рахунок щонайменше 30 грн одним платежем.

Як утримати номер активним

Щоб не доводити до деактивації, достатньо хоча б раз на 274 дні виконати одну з трьох дій:

поповнити мобільний рахунок від 30 грн одним платежем;

оплатити основний пакет послуг на чотири тижні або календарний місяць;

оплатити денний пакет послуг.

Абонентам, у яких тариф передбачає оплату одразу за пів року чи рік, строк дії номера продовжується автоматично під час кожного чергового оновлення пакета.

Але не кожна фінансова операція рятує номер. Користування послугою «Екстра гроші» чи переказ коштів між абонентами не вважається підставою для продовження строку його дії.

Як дізнатися, скільки ще діє номер

Перевірити дату закінчення строку дії номера можна двома способами: набрати на телефоні комбінацію *114# або відкрити розділ «Профіль» у застосунку «Мій Київстар».

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