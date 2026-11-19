У жовтні 2026 року забудовники в Києві продали вдесятеро менше квартир, ніж у середньому за 2021 рік. Попит падає через обстріли, але ціни на квадрат продовжують зростати, і девелопери прогнозують значне подорожчання вже у 2027 році.

Ціни на квартири в новобудовах Києва продовжують зростати, хоча продажі впали до рекордно низького рівня: у жовтні 2026 року забудовники реалізували вдесятеро менше житла, ніж у середньому за 2021 рік. Про це йдеться в дослідженні «Економічної правди».

Ситуація різко погіршилася із серпня. Покупці відкладають угоди через посилення обстрілів та погіршення безпекової ситуації. Водночас у девелоперів накопичилося майже 17 тис. непроданих квартир.

Скільки квартир продають у Києві

У вересні продажі обвалилися до 10% від показників 2021 року, а в жовтні лишилися на тому самому рівні. У столиці активно будують близько 70 житлових комплексів: у вересні в них продали 181 квартиру, а в жовтні - 182.

Засновник Київської школи девелопменту Ігор Райков оцінює: у 2021 році на первинному ринку щомісячно продавали квартир на $200 млн. У серпні 2026-го показник був уп'ятеро меншим - $38,4 млн, а у вересні впав до $20 млн.

Скільки коштує квадратний метр

У жовтні на первинному ринку Києва для купівлі були доступні 16,8 тис. квартир загальною вартістю $2 млрд. Середньозважена ціна квадратного метра, за підрахунками аналітиків КШД, становить $1934 - це близько 88 тис. грн.

За даними Dim.ria, у жовтні порівняно з вереснем медіанна вартість квадратного метра в Києві зросла на 5% - до $1,5 тис. У ЛУН наводять схожі цифри: медіана стартової ціни зросла на 3% - до $1,4 тис. Попит на новобудови при цьому впав на третину.

Чому ціни зростають попри падіння продажів

Причина подорожчання - зростання собівартості будівництва. У серпні ціни в будівництві зросли на 25,4% рік до року через подорожчання матеріалів і логістики, дефіцит працівників та витрати на енергетику й безпеку.

Забудовники намагаються не перекладати все зростання витрат на покупця, бо платоспроможний попит обмежений. Частину навантаження девелопери компенсують власною маржею.

Які знижки та умови зараз пропонують

У 2026 році цінова політика девелоперів стала помітно гнучкішою. Компанії пропонують розтермінування на роки, малий перший внесок, знижки до 10% за повної оплати, спецпропозиції на окремі квартири, адресні знижки та паузи в щомісячних платежах.

Середній термін від першого звернення до укладання договору зріс із п'яти до семи тижнів, розповів CEO групи компаній Perfect Group Олексій Коваль. У компанії «Інтергал-буд» кажуть, що період від першого контакту до рішення про купівлю збільшився з 58 до 67 днів.

Прогноз на 2027 рік

Олексій Коваль називає нинішній момент найкращим часом для покупців. У 2027 році девелопери прогнозують значне зростання цін, оскільки не будуть виходити з новими проєктами, якщо доведеться працювати «в нуль».

За даними ЛУН, у першому півріччі 2026-го кількість квартир, будівництво яких почали в столиці, зменшилася на 65% рік до року. Через два-три роки це може обернутися дефіцитом житла, попереджають у Perfect Group.

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