Народження дитини раніше терміну стає для родини серйозним психологічним випробуванням. Як батькам пережити стрес, тривогу та невизначеність - розповідаємо на основі даних ВООЗ.

Дитячі виплати в Україні - не єдине, що турбує батьків. Коли дитина народжується раніше терміну, родина проходить через значно важче випробування - страх за життя немовляти, тижні в лікарні та постійну невизначеність щодо майбутнього.

15 листопада у світі відзначають Всесвітній день передчасно народженої дитини. За оцінками ВООЗ та ЮНІСЕФ, у 2020 році передчасно народилися близько 13,4 мільйона дітей - майже кожна десята дитина у світі. Ускладнення передчасних пологів залишаються однією з провідних причин дитячої смертності.

Передчасними вважають пологи, які відбуваються до завершення 37-го тижня вагітності. ВООЗ виділяє три категорії: надзвичайно передчасні (до 28 тижнів), дуже передчасні (28-32 тижні) та помірно й пізньо передчасні (32-37 тижнів).

Народження дитини раніше терміну часто супроводжується сильним стресом для родини. Батьки переживають страх за життя немовляти, труднощі з грудним вигодовуванням і тривале перебування в лікарні. Додатковим психологічним навантаженням стає необхідність щодня ухвалювати рішення щодо лікування та догляду.

Одним із найважливіших підходів у догляді є метод кенгуру - тривалий контакт «шкіра до шкіри» між немовлям і матір'ю. Він допомагає підтримувати температуру тіла дитини, сприяє грудному вигодовуванню та формуванню емоційного зв'язку. За даними ВООЗ, цей метод може суттєво зменшувати смертність серед передчасно народжених дітей.

Одна з найпоширеніших причин тривоги батьків - порівняння розвитку передчасно народженої дитини з дітьми, які з'явилися на світ у належний термін. Для оцінювання розвитку використовують поняття скоригованого віку: від фактичного віку віднімають кількість тижнів, на які дитина народилася раніше 40 тижнів вагітності.

Як батькам впоратися зі стресом

ВООЗ наголошує, що батьки мають бути залучені до догляду за немовлям настільки, наскільки це дозволяє його стан. Контакт із дитиною, доступ до зрозумілої медичної інформації та психологічна підтримка родини - важливі складові якісної допомоги.

Виписка з лікарні - не завершення лікування. Після виписки частина дітей потребує регулярного спостереження педіатра, неонатолога, невролога, офтальмолога та інших фахівців. Особливу увагу приділяють набору маси тіла, харчуванню, слуху, зору та руховому розвитку.

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