Кабінет міністрів затвердив план заходів до 2030 року з 18 комплексних кроків для розвитку психологічної підтримки в освіті. Вчителів, зокрема, навчатимуть вчасно помічати психоемоційні труднощі учнів і надавати першу психологічну допомогу.

Психологічна допомога школярам в Україні виходить на новий рівень - уряд затвердив план заходів до 2030 року. Він містить 18 комплексних кроків для розвитку психологічної служби в системі освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН. Рішення стосується всіх учасників освітнього процесу - учнів, батьків і вчителів.

Що зміниться в роботі шкільних психологів

Насамперед оновлять нормативну базу психологічної служби та штатні нормативи закладів освіти. Передбачено розвиток професійних компетентностей практичних психологів і соціальних педагогів, запровадження супервізії та програм підвищення кваліфікації.

Окремий напрям - підготовка вчителів. Педагогів навчатимуть виявляти психоемоційні труднощі учнів на ранніх етапах і надавати першу психологічну допомогу ще до того, як дитину перенаправлять до фахівця.

Крім того, план передбачає такі кроки:

удосконалення взаємодії шкіл із соціальними службами та системою охорони здоров'я;

запровадження механізмів перенаправлення учнів до спеціалізованих фахівців;

цифровізацію роботи психологічної служби;

пілотування нових моделей фінансування психологічного забезпечення освітнього процесу.

Хто стоїть за планом до 2030 року

Концепцію розвитку психологічної служби в системі освіти до 2030 року уряд затвердив у 2026 році. Її реалізацію ініціювало Міністерство освіти і науки за підтримки Координаційного центру КМУ / Mental Health UA та Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Технічну підтримку надає представництво UNESCO в Україні.

Що це означає для учнів і батьків

На практиці психологічна допомога у школі має стати системнішою. Дитину, яка переживає стрес або психоемоційні труднощі, вчитель зможе помітити раніше та скерувати до шкільного психолога або соціального педагога.

Звернутися по допомогу можна безпосередньо в закладі освіти - до класного керівника чи адміністрації школи, які підкажуть, як потрапити на прийом до працівника психологічної служби.

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