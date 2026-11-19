Кабинет министров утвердил план мероприятий до 2030 года с 18 комплексными шагами для развития психологической поддержки в образовании. Учителей, в частности, научат вовремя замечать психоэмоциональные трудности учеников и оказывать первую психологическую помощь.

Психологическая помощь школьникам в Украине выходит на новый уровень - правительство утвердило план мероприятий до 2030 года. Он содержит 18 комплексных шагов для развития психологической службы в системе образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН. Решение касается всех участников образовательного процесса - учеников, родителей и учителей.

Что изменится в работе школьных психологов

Прежде всего обновят нормативную базу психологической службы и штатные нормативы учреждений образования. Предусмотрено развитие профессиональных компетентностей практических психологов и социальных педагогов, внедрение супервизии и программ повышения квалификации.

Отдельное направление - подготовка учителей. Педагогов научат выявлять психоэмоциональные трудности учеников на ранних этапах и оказывать первую психологическую помощь еще до того, как ребенка перенаправят к специалисту.

Кроме того, план предусматривает такие шаги:

усовершенствование взаимодействия школ с социальными службами и системой здравоохранения;

внедрение механизмов перенаправления учеников к специализированным специалистам;

цифровизацию работы психологической службы;

пилотирование новых моделей финансирования психологического обеспечения образовательного процесса.

Кто стоит за планом до 2030 года

Концепцию развития психологической службы в системе образования до 2030 года правительство утвердило в 2026 году. Ее реализацию инициировало Министерство образования и науки при поддержке Координационного центра КМУ / Mental Health UA и Всеукраинской программы ментального здоровья «Ти как?». Техническую поддержку оказывает представительство UNESCO в Украине.

Что это значит для учеников и родителей

На практике психологическая помощь в школе должна стать более системной. Ребенка, который переживает стресс или психоэмоциональные трудности, учитель сможет заметить раньше и направить к школьному психологу или социальному педагогу.

Обратиться за помощью можно непосредственно в учреждении образования - к классному руководителю или администрации школы, которые подскажут, как попасть на прием к работнику психологической службы.

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