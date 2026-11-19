В Новосанжарской громаде на Полтавщине 20 ноября запланированы временные отключения электроэнергии. Свет будут отключать из-за ремонтных работ на электросетях, поэтому часть жителей нескольких сел останется без электроснабжения на несколько часов.

Первым в графике значится село Малый Кобелячок. Здесь света не будет с 08:00 до 17:00. Отключение затронет улицы Квитневу, Миру, Молодежную, Независимости, Юбилейную и переулок Нафтовый. Причина - выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР.

Об этом сообщает Новосанжарская поселковая территориальная громада. Графики отключения света в Полтавской области на 20 ноября также охватывают другие населенные пункты громады.

В селе Марковка электроэнергии не будет с 08:00 до 19:00. Здесь работы продлятся дольше всего - до вечера. Обесточат улицу Тараса Шевченко. В селе Свечкарево в это же время отключат улицы Николая Гоголя, Молодежную, Новосадовую, Победы, Садовую, Шевченко, Школьную, Шоссейную и Юрия Кондратюка. Причина - техническое обслуживание электросетей.

Еще одно отключение запланировано в селе Богдановка. Здесь света не будет с 08:00 до 17:00. Энергетики будут выполнять плановые работы, поэтому жителям стоит подготовиться заранее.

Что стоит сделать жителям

Энергетики советуют на время отключений выключить из розеток электроприборы, чтобы избежать скачков напряжения после восстановления питания. Телефоны и павербанки лучше зарядить еще с вечера. Если свет не появился после указанного в графике времени, стоит обратиться к оператору системы распределения по контактным номерам, указанным на сайте громады.