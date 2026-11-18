Графики отключения света в Запорожье на 19 ноября: из-за планового ремонта электрооборудования часть домов останется без электроснабжения с 09:00 до 17:00 четверга. Полный перечень адресов публикуем далее.

Графики отключения света в Запорожье на 19 ноября обнародовали заранее - в четверг, 19 ноября 2026 года, часть города проведет без электроэнергии восемь часов подряд, с 09:00 до 17:00.

Причина - плановый ремонт электрооборудования. Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а чувствительную технику на это время отключить от розеток, чтобы перепады напряжения после возобновления подачи ее не повредили.

О том, какие именно дома останутся без света 19 ноября, сообщает официальный сайт «Запорожьеоблэнерго». В график попали десятки адресов в разных районах города.

Полный перечень улиц и номеров домов, где не будет электроснабжения:

ул. Авраменко: 9 (п.1,2);

ул. Алейная: 39-41, 43, 45-53, 50-74;

ул. Аральская (Девятого мая): 19-35, 28-38;

ул. Благовещенская (Ильича): 26, 33, 33-35, 35;

ул. Вагонная: 30, 40;

ул. Виноградная: 44-74, 47-75;

ул. Вокзальная: 2, 38;

ул. Владимира Украинца (Новокузнецкая): 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 57, 59;

ул. Гайдамацкая (Двинская): 1-7, 14-32, 2-10, 27-33, 34-40, 9-25;

ул. Гамалийская (Новочеркасская): 1, 1а-1д, 2, 2д, 2и, 3-13, 15, 15а, 17-27, 4-32;

ул. Героев 110-й бригады (Докучаева): 54-64, 55, 57;

ул. Героев 55-й бригады (Уральская): 59, 59а, 61, 84а;

ул. Хозяйственная: 1-19, 2-20;

ул. Дмитрия Апухтина (Александра Матросова): 25, 26;

ул. Экскаваторная: 9;

ул. Евгения Адамцевича (Тимирязева): 54-60, 62-88, 71-77, 74, 79-97, 86-110, 99-123;

ул. Заповедная (Батайская): 15А, 31-41, 73, 125, 147, 32-36, 38, 40-80, 82, 84;

ул. Зеленодольская: 62, 64;

ул. Ивана Мазепы: 53-79, 64-94;

ул. Ивана Подковы (Читинская): 1в-1з, 2а, 2в, 2з, 3, 3а, 5-9, 11, 11е, 13-35, 4-18, 20, 20а, 22, 24, 26-32;

ул. Игоря Сикорского: 1-24, 28-40, 29, 42-50, 5, 56-60, 62-88, 90-102;

ул. Калибровая: 8, 8а, 10, 13, 13а;

ул. Каневская: 1-11, 13-23, 16, 18а, 18б, 18г, 20-32, 2, 4, 6, 8-14;

ул. Казацких Гетманов: 39-55, 42-66;

ул. Культурная: 72-84, 88а, 73, 75-89, 91, 93-113;

ул. Леонида Каденюка (Чкалова): 31-53, 40а, 42-60, 55-67, 62-66, 68, 70-78;

ул. Литейная: 29-33, 30-36;

ул. Летная: 10-26, 11-29, 2-8, 2а, 5а, 7, 9;

ул. Международная: 6, 6б, 8, 10, 12, 13, 17, 21, 23, 25, 27;

ул. Нагнибеды: 8, 8а, 10;

ул. Назара Стодоли (Таганрогская): 1-39, 2-34;

ул. Независимой Украины: 65-75;

ул. Александровская: 6а, 7;

ул. Покровская (Свердлова): 24, 26;

ул. Промышленная: 1, 2, 2а, 3, 4, 6-26, 7-25;

ул. Реконструктивная: 1-5, 4, 4а, 6, 8-24, 9-15, 19-23;

ул. Седова: 2, 4;

ул. Скифская (Каменногорская): 1, 2, 3, 3А, 4, 5;

ул. Снайперская: 26, 28, 34, 38, 42а, 44;

ул. Солидарности: 59-83;

ул. Степная: 43, 45-63, 67-81, 70, 72, 74-98, 100, 102-116, 118;

ул. Тарасовская (Червоннополянская): 29-55, 57, 59-79;

ул. Теплостроительная: 20-22, 28, 30;

ул. Троллейбусная: 1, 1а;

ул. Тоннельная: 26-40, 35-47;

ул. Физкультурная: 2, 3-23, 4-26;

ул. Фруктовая: 1-9, 2-8;

ул. Цитрусовая: 5, 5а;

ул. Чарівна: 28а, 29, 32-40б, 93, 95, 103-121;

ул. Штабная: 7а, 9, 12, 13;

ул. Ярославны (Качалова): 14, 16;

ул. Ясельная: 1, 1а, 2, 5;

площадь Профсоюзов: 2, 4, 5;

пр-т Моторостроителей: 2/Чарівна, 76а;

пр-т Соборный: 44;

пер. Генический: 14, 19;

пер. Героический (Воркутинский): 1-21, 2-22;

пер. Морынецкий (Майкопский): 17, 18;

пер. Ореховский: 1-21, 2-28;

пер. Светлодолинский: 1-24;

пер. Тенистый: 1-29, 2-22;

шоссе Южное: 72а.

В компании отмечают, что время завершения работ могут скорректировать в зависимости от ситуации на сетях. Точные графики стоит сверять на официальном сайте «Запорожьеоблэнерго».

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили: опубликованы графики отключения света в Запорожье на 12 ноября.

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