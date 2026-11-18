Тарифы на газ и свет в Украине на старте отопительного сезона не пересматривали. Для подавляющего большинства потребителей, которых обслуживает Нафтогаз, кубометр природного газа с ноября по-прежнему стоит 7,96 грн.
Такую цену правительство гарантирует как минимум до 31 марта 2027 года. То есть на протяжении самых холодных месяцев украинцы будут платить за топливо столько же, сколько и в прошлом году, без каких-либо доплат.
Сколько стоит газ у разных поставщиков
Нафтогаз обслуживает абсолютное большинство бытовых потребителей, но на рынке работают и другие компании. Их коммерческие предложения отличаются, поэтому итоговая сумма в платежке зависит от того, с кем заключен договор.
По данным портала «ГазПравда», цены поставщиков сейчас колеблются от 7,96 до почти 10 грн за кубометр:
- «Львовэнергосбыт» - 8,20 грн;
- «Тернопольоблгаз сбыт» - 7,96 грн;
- «Днепровские энергетические услуги» (Yasno) - 8,46 грн;
- «Прикарпатэнерготрейд» - 7,98 грн;
- «Ритейл Сервис» (СветГаз) - 9,99 грн;
- «Галнафтогаз» - 7,99 грн;
- «Киевские энергетические услуги» (Yasno) - 8,46 грн.
Самым выгодным остается предложение Нафтогаза, поэтому большинство семей и дальше покупают топливо именно у этой компании.
Сколько придется заплатить за доставку
Отдельно от стоимости самого газа украинцы ежемесячно оплачивают его распределение. Этот тариф тоже заморожен, однако его размер зависит от региона проживания и оператора газораспределительных сетей.
Плата за доставку не зависит от того, сколько газа человек сжег в текущем месяце. Ее считают по потреблению предыдущего «газового года», то есть периода с 1 октября по 30 сентября.
Как самостоятельно рассчитать плату за доставку
Чтобы узнать сумму, общее количество потребленных за газовый год кубометров делят на 12 месяцев и умножают на фиксированный тариф местного облгаза. Точную цифру можно найти в личном кабинете или в платежке за предыдущий месяц.
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