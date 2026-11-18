Для большинства украинцев цена природного газа осталась неизменной - 7,96 грн за кубометр, и такой тариф гарантирован как минимум до 31 марта 2027 года.

Тарифы на газ и свет в Украине на старте отопительного сезона не пересматривали. Для подавляющего большинства потребителей, которых обслуживает Нафтогаз, кубометр природного газа с ноября по-прежнему стоит 7,96 грн.

Такую цену правительство гарантирует как минимум до 31 марта 2027 года. То есть на протяжении самых холодных месяцев украинцы будут платить за топливо столько же, сколько и в прошлом году, без каких-либо доплат.

Сколько стоит газ у разных поставщиков

Нафтогаз обслуживает абсолютное большинство бытовых потребителей, но на рынке работают и другие компании. Их коммерческие предложения отличаются, поэтому итоговая сумма в платежке зависит от того, с кем заключен договор.

По данным портала «ГазПравда», цены поставщиков сейчас колеблются от 7,96 до почти 10 грн за кубометр:

«Львовэнергосбыт» - 8,20 грн;

«Тернопольоблгаз сбыт» - 7,96 грн;

«Днепровские энергетические услуги» (Yasno) - 8,46 грн;

«Прикарпатэнерготрейд» - 7,98 грн;

«Ритейл Сервис» (СветГаз) - 9,99 грн;

«Галнафтогаз» - 7,99 грн;

«Киевские энергетические услуги» (Yasno) - 8,46 грн.

Самым выгодным остается предложение Нафтогаза, поэтому большинство семей и дальше покупают топливо именно у этой компании.

Сколько придется заплатить за доставку

Отдельно от стоимости самого газа украинцы ежемесячно оплачивают его распределение. Этот тариф тоже заморожен, однако его размер зависит от региона проживания и оператора газораспределительных сетей.

Плата за доставку не зависит от того, сколько газа человек сжег в текущем месяце. Ее считают по потреблению предыдущего «газового года», то есть периода с 1 октября по 30 сентября.

Как самостоятельно рассчитать плату за доставку

Чтобы узнать сумму, общее количество потребленных за газовый год кубометров делят на 12 месяцев и умножают на фиксированный тариф местного облгаза. Точную цифру можно найти в личном кабинете или в платежке за предыдущий месяц.

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