Синоптики Украинского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение: в Украине ожидаются сильный ветер с порывами до 15-20 м/с и дожди с мокрым снегом. Однако уже на выходных в страну может прийти арктический холод.

Настоящая зима в Украине приближается. А пока синоптики Украинского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, дождей и мокрого снега.

В среду, 18 ноября, ночью значительные осадки ожидаются в Закарпатье и в Карпатах. Дождь там будет переходить в мокрый снег, особенно в горах. В то же время в большинстве южных областей существенных осадков ночью не прогнозируют.

Ветер будет преобладать южный, скоростью 7-12 м/с. В Карпатах порывы до 15-20 м/с возможны ночью, а днем сильный ветер ожидается также в восточных и юго-восточных областях. Из-за непогоды синоптики объявили первый уровень опасности - желтый.

Температура воздуха ночью составит +2...+8 градусов, днем - +8...+13. В северо-восточных областях будет прохладнее: +5...+10 градусов. Непогода может осложнить движение транспорта, а также работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Из-за осадков 17-18 ноября на реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды. На отдельных участках Тисы вода может подняться на 1,5-2,5 метра, а в нижнем течении Боржавы - до 3,5 метра с выходом на пойму. Возле Мукачево на Латорице прогнозируют начальный выход воды на пойму.

Что будет с погодой дальше

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине сохранится аномально теплая, но неустойчивая погода. Однако уже на выходных, 21-22 ноября, в страну может начать поступать холодный арктический воздух.

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