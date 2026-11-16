Після відходу антициклону Україну спершу накриють атлантичні дощі, а вже в останній декаді листопада прийде арктичне похолодання зі снігопадами. Першими справжній холод відчують західні та північні регіони.

Погода в Україні найближчими тижнями різко зміниться. Синоптики прогнозують, що наприкінці осені країну накриють атлантичні дощі, а вже в останній декаді листопада прийде справжнє арктичне похолодання зі снігопадами.

Зараз у більшості областей ще тримається відносно м'яка осінь, бо із Західної Європи насуваються вологі повітряні маси. Вони приносять дощі й рвучкий вітер. Сніг цієї пори бачили хіба що в Карпатах та місцями на заході країни, тоді як на рівнинах він досі залишався рідкістю.

Та після двадцятого листопада ситуація перевернеться. З півночі прорветься холодне арктичне повітря, і на межі зіткнення повітряних мас почнуться інтенсивні снігопади. Першими справжній холод відчують мешканці західних та північних регіонів, куди мороз дістанеться найшвидше.

Коли сніг ляже повноцінним шаром

У період орієнтовно з 21 по 30 листопада сніг засипле не лише гірські райони, а й ляже повноцінним шаром на рівнинах, оскільки вночі вже стабільно триматиметься мінус.

Ба більше, у Середземному морі може закрутитися південний генуезький циклон. Якщо він дійде до України, то снігові замети накриють навіть південь країни, зокрема Одеську та Миколаївську області.

Чому зима приходить рано

Причиною такої ранньої зими метеорологи називають передчасне ослаблення полярного вихору. Через це українцям наприкінці листопада доведеться готуватися не тільки до снігу, а й до сильного вітру та різких перепадів температури.

Про це повідомляє метеорологічне видання DobraPogoda24. За його даними, різкий перелом погоди відбудеться одразу після того, як з території країни відійде антициклон, який зараз утримує відносно спокійні умови.

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Як повідомляла Politeka, погода різко зміниться: синоптики дали прогноз на тиждень з 15 по 21 листопада в Харківській області.