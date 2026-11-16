Щоранку о 9:00 Україна вшановує загиблих на війні хвилиною мовчання, і якщо дитина відмовляється стояти під час неї, психологи радять не соромити її, а спокійно пояснити.

Психологи пояснюють батькам, коли не варто тиснути на дитину - і це правило працює щоранку о 9:00, коли Україна хвилиною мовчання вшановує загиблих у війні проти Росії. Для дітей цей момент найчастіше настає під час шкільних занять, тож батьки рано чи пізно можуть почути: «я не хочу стояти під час хвилини мовчання».

Як повідомляє OBOZ.UA, психологиня пояснила, як правильно реагувати на таку відмову. Перше і головне - не соромити дитину і не змушувати її стояти силою.

Чому дитина може не хотіти стояти

Причина не завжди в неповазі. Маленька дитина може просто не розуміти, що відбувається довкола, або втомлюватися від довгих шкільних занять. Дитяче тіло рухливе, тож вистояти на місці навіть хвилину буває справді складно.

У підлітків усе по-іншому: за відмовою стояти може ховатися протест, втома від постійних нагадувань про війну або бажання звернути на себе увагу.

Не карайте - пояснюйте

Сором і покарання працюють проти батьків: дитина навчиться не поважати хвилину мовчання, а просто уникати її під тиском. Криком і словом «треба» повагу до загиблих не виховати.

Найкраще - спокійно пояснити, навіщо ми стоїмо, і зробити це мовою, зрозумілою дитині за віком.

Що сказати дитині, яка не хоче стояти

Малюкові 6-9 років достатньо простих слів: «Ми мовчимо й стоїмо, щоб подякувати людям, які нас захищали». Не варто вдаватися в деталі смерті та війни - це може лише налякати дитину.

З підлітком краще говорити відверто: запитайте, чому він не хоче стояти, і вислухайте без осуду. Можливо, дитині зараз важко, і їй потрібна підтримка, а не нотація.

Покажіть приклад

Діти копіюють дорослих. Якщо ви самі зупиняєтеся, замовкаєте й стоїте рівно - дитина зчитає цю поведінку. Домовтеся з нею: під час хвилини мовчання можна просто стояти й мовчати, а схиляти голову не обов'язково.

Якщо дитині фізично важко встояти - наприклад, через гіперактивність - не видавайте це за неповагу. Достатньо, щоб вона спокійно мовчала: тиша в цю хвилину важливіша за саму позу.

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