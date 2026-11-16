Міноборони переводить облік мобілізованих у ТЦК та іноземців-контрактників в електронні журнали, а оновити дані можна через «Резерв+» або електронну чергу.

Правила військового обліку в Україні знову змінилися - Міноборони переводить облік мобілізованих у ТЦК в електронний формат, щоб спростити паперову роботу. Про це йдеться в наказі №357 відомства.

Зміни стосуються тих, хто лише проходить етап відбору та офіційного оформлення на службу. Оборонне відомство прописало чіткий механізм обліку для двох категорій: громадян України, які прибули до ТЦК та СП і підлягають призову за мобілізацією, та іноземців без громадянства, що проходять відбір як кандидати на військову службу за контрактом.

Іноземних добровольців первинно оформлятимуть і в звичайних територіальних центрах комплектування, і в спеціалізованих центрах рекрутингу. Після базових процедур таких кандидатів централізовано направлятимуть до профільного Центру рекрутингу іноземців.

Електронний журнал замість паперів

Головна причина змін - держава переводить облік у цифру. Усіх майбутніх військовослужбовців реєструватимуть у спеціальному електронному журналі. Оновлена інструкція пояснює, як правильно заповнювати цей цифровий документ, як покроково ставити кандидатів на первинний облік і як зараховувати людей на продовольче забезпечення.

Підставою для того, щоб новобранця почали годувати коштом держави, стане офіційний наказ по стройовій частині.

Як оновити дані без черг

Щоб оновити дані чи вирішити інші питання в ТЦК, тепер не обов'язково стояти в живих чергах. На прийом можна записатися заздалегідь через сайт електронної черги або застосунок «Резерв+». Це економить час і дає змогу зробити все дистанційно.

Окремо варто пам'ятати: для багатьох чоловіків право на відстрочку від мобілізації напряму залежить від штампу в паспорті. Закон пов'язує низку підстав для звільнення від служби саме з наявністю офіційної дружини. Якщо подружжя розриває стосунки, право на таку пільгу зникає миттєво.

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