Міністр аграрної політики Тарас Висоцький запевнив, що дефіцит соняшникової олії Україні не загрожує, попри тимчасову зупинку частини олійно-жирових заводів через російські удари.

Подорожчання палива, продуктів і ліків в Україні останніми тижнями змусило багатьох придивлятися до полиць супермаркетів. Тим часом питання, чи не зникне з них соняшникова олія, закрив особисто міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

В ефірі телемарафону він заявив, що дефіцит соняшникової олії Україні не загрожує. Причина проста: внутрішній ринок споживає лише 5-7% від того обсягу, який виробляє вітчизняна промисловість.

Звідки взялися чутки про дефіцит

Через російські удари по підприємствах харчової промисловості та енергетики частина олійно-екстракційних заводів тимчасово призупинила роботу. Висоцький визнав, що ситуація складна і це великий виклик для галузі.

Однак, за його словами, залишків уже виробленої продукції разом із тією, що продовжує випускатися, достатньо для забезпечення внутрішнього ринку.

Скільки олії споживають українці

В асоціації «Укроліяпром» наводять конкретні цифри: споживання соняшникової олії в Україні становить близько 400-500 тисяч тонн на рік. Це менше 10% від обсягу, який виробляють вітчизняні підприємства.

Виробники пояснюють: пауза в роботі заводів - це вимушений крок, продиктований протоколами безпеки для захисту працівників і обладнання. Після стабілізації ситуації підприємства планують повернутися до звичного режиму, а наявних потужностей вистачить, щоб протягом сезону переробити весь зібраний урожай соняшнику, сої та ріпаку.

Що кажуть про експортні мита

Окремо в асоціації вказують на спроби окремих лобістів використати тимчасову паузу як аргумент для скасування експортних мит на олійні культури: сою, ріпак і соняшник.

У «Укроліяпромі» вважають такі пропозиції шкідливими для економіки. Саме експортне мито на насіння соняшнику свого часу дало змогу створити потужну переробну галузь і вивело Україну в число світових лідерів з експорту олії.

Скасування мита, на думку виробників, не збільшить пропускну здатність кордонів і портів. Натомість воно завантажить заводи в сусідніх країнах ЄС та Туреччині українською сировиною, а українські підприємства залишить без сировини, а бюджет - без податків і валютної виручки.

Тимчасові труднощі ми подолаємо, заводи повернуться до роботи. Головне сьогодні - не ухвалювати рішень, які перекреслюють роки розвитку нашої переробної галузі та знову перетворюють Україну на постачальника сировини, - додали в «Укроліяпромі».

Водночас удари Росії по складах, логістичних вузлах і розподільчих центрах уже відбиваються на роботі торгових мереж. У окремих регіонах виникають перебої з постачанням деяких товарів, а серед покупців зростає ажіотаж.

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