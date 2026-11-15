Чоловікам, чиї банківські рахунки заблокували через несплачений штраф ТЦК, доводиться доводити, що вони оновлювали військово-облікові дані. Юристи пояснили, які документи та докази допоможуть зняти арешт і скасувати стягнення.

Розшук у Резерв+ і штрафи ТЦК змушують чоловіків доводити факт оновлення даних вже після того, як банківські рахунки опинилися під арештом. Про це розповіли у Судово-юридичній газеті, розібравши ситуації, коли військовозобов'язаний вчасно оновив відомості, але штраф все одно списали через виконавчу службу.

Механізм працює так: ТЦК виписує постанову про штраф за адміністративне правопорушення, пов'язане з військовим обліком. Якщо чоловік її не сплачує у визначений строк, документ передають до державної виконавчої служби, яка блокує рахунки та списує гроші в примусовому порядку.

Як довести, що дані оновлені

Головний аргумент на користь чоловіка - підтвердження того, що він оновив військово-облікові дані до моменту складання протоколу чи винесення постанови. Найчастіше таким доказом стає витяг з реєстру «Оберіг» або запис в електронному кабінеті призовника.

У застосунку «Резерв+» оновлені дані відображаються в особистому кабінеті із зазначенням дати та часу операції. Цей запис має юридичну силу, оскільки напряму синхронізований із єдиним державним реєстром військовозобов'язаних.

Які документи збирати

Для оскарження постанови про штраф і зняття арешту з рахунків варто підготувати:

постанову ТЦК про накладення штрафу;

документ, що підтверджує оновлення даних (скриншот з «Резерв+» або витяг з реєстру);

постанову виконавчої служби про відкриття провадження;

заяву про скасування постанови та зняття арешту.

Якщо оновлення відбулося через ЦНАП, доказом слугує відповідна позначка у військово-обліковому документі, а також заява з реєстраційним номером. У разі оновлення особисто у ТЦК чоловік отримує відмітку із датою у військовому квитку чи тимчасовому посвідченні.

Що робити, якщо рахунки вже заблоковані

Перший крок - оскаржити постанову ТЦК. На це дається 10 днів з моменту її отримання, однак якщо строк пропущено, можна подати клопотання про поновлення строку з поважної причини. Паралельно варто звернутися до виконавчої служби із заявою про зупинення стягнення.

Оскарження відбувається через суд за місцем розташування ТЦК. До позовної заяви додають усі зібрані докази. Суд може скасувати постанову, якщо доведено, що дані були оновлені вчасно, а штраф наклали помилково або безпідставно.

Окремий випадок - коли чоловік оновив дані вже після складання протоколу, але до набрання постановою чинності. Таке теж може бути підставою для скасування, адже порушення на момент винесення рішення вже було усунене.

Повернення списаних грошей

Якщо гроші вже списали з рахунку, їх можна повернути через механізм повороту виконання рішення. Для цього після скасування постанови подають заяву до виконавчої служби про повернення коштів із зазначенням суми та реквізитів.

Як уникнути блокування

Надійніше не доводити до арешту. Дані військового обліку варто оновлювати через «Резерв+» у кілька кліків, а після будь-якої зміни особистих відомостей - одруження, народження дитини, зміни місця проживання чи роботи - оновлювати їх у строк до семи днів. Це позбавляє ТЦК підстав виписувати штраф і блокувати рахунки.

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