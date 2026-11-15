Ціни на пальне в Україні знову пішли вниз - 15 листопада державна мережа «Укрнафта» здешевила дизель одразу на гривню за літр.

Натомість мережа UPG, навпаки, підняла цінник на автогаз. Решта операторів - OKKO, WOG і SOCAR - у неділю зберегли вартість усіх видів пального без змін.

Скільки коштує пальне 15 листопада

«Укрнафта» цього тижня послідовно знижує ціни на дизель. У неділю мережа скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального: стандартне ДП подешевшало до 101,90 грн/л, а ДП Energy - до 103,90 грн/л.

Автогаз у мережі UPG, навпаки, додав +1,00 грн/л і тепер коштує 61,90 грн/л. Через це UPG втратила статус найдешевшої мережі за скрапленим газом на ринку.

У мережі KLO цінники не змінилися. Бензин А-95 там продають по 84,90 грн/л, А-95+ - по 92,60 грн/л. Звичайний дизель коштує 103,90 грн/л, преміальний - 107,90 грн/л. А-100 тримається на рівні 101,90 грн/л, А-92 - 83,50 грн/л, а автогаз - 62,90 грн/л.

Чому пальне дешевшає

Український паливний ринок почав реагувати на здешевлення бензину в гуртовому сегменті: закупівельна ціна впала одразу на 10 грн за літр.

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн припустив, що за умови збереження нинішніх закупівельних цін протягом двох-трьох тижнів бензин на АЗС може здешевшати до 80 грн за літр і навіть нижче.

Водночас експерт звернув увагу на суперечливі чинники попиту та пропозиції, які можуть вплинути на подальшу динаміку. Вартість пального залежить не лише від котирувань нафти, а й від ситуації на європейських нафтопереробних заводах, логістики та валютного курсу.

Що каже статистика

Коливання цін на пальне відбиваються на загальній вартості життя. У жовтні річна інфляція прискорилася до 11%, а пальне та мастила за рік здорожчали на 53,9%.

Це зростання відчувають не лише водії: дорожчі перевезення впливають на собівартість товарів і послуг у країні, тому будь-яке здешевлення пального позитивно позначається і на споживчих цінах.

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