На цьому тижні Тельців чекає сплеск емоцій і тепла у стосунках, тож варто бути відкритими до нового.

Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи кажуть, що тиждень з 16 по 22 листопада буде для Тельців одним із найтепліших за останній час: емоції оживають, а стосунки виходять на новий рівень.

Робота і фінанси

Початок тижня - понеділок і вівторок - принесе Тельцям приплив енергії та бажання діяти. У вівторок, за словами астрологів, зірки сприяють не лише спілкуванню, а й фінансовим питанням: вдалий момент для домовленостей про оплату праці, укладання угод чи навіть приємних витрат на відпочинок. Середа і четвер повертають до звичного робочого ритму, але загальний настрій залишається піднесеним - справи вирішуються легше, а колеги охочіше йдуть назустріч.

Стосунки

Саме стосунки стануть головною темою тижня. Понеділок і вівторок подарують Тельцям відчуття, що поруч є людина, з якою складається справжня команда - разом легко і просто. У п'ятницю на поверхню можуть вийти глибокі почуття: варто бути чесними з собою й партнером, адже саме зараз стає зрозуміло, наскільки сильно хтось вам дорогий. Субота обіцяє пристрасну й емоційну розмову або зустріч, а неділя, навпаки, налаштує на спокій і роздуми - захочеться трохи відсторонитися й подивитися на все філософськи.

Здоров'я та енергія

Емоційний підйом на початку тижня піде на користь і самопочуттю: з'явиться більше сил, бадьорості й бажання рухатися. У середині тижня варто подбати про баланс між роботою і відпочинком, щоб не розгубити цю енергію. До кінця тижня, особливо в неділю, тілу й розуму знадобиться спокійніший темп - хороший час для прогулянок, тиші та відновлення сну.

Найкращі дні тижня

Астрологи виділяють вівторок як день, що поєднає приємне спілкування, фінансову вигоду і хороший настрій. П'ятниця стане важливою для щирих розмов і зміцнення стосунків, а субота подарує яскраву, емоційно насичену подію, яку Тельці запам'ятають надовго.