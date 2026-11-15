На этой неделе Тельцов ждёт всплеск эмоций и тепла в отношениях, поэтому стоит быть открытыми новому.

Прогноз обнародовало издание Horoscope.com. Астрологи говорят, что неделя с 16 по 22 ноября станет для Тельцов одной из самых тёплых за последнее время: эмоции оживают, а отношения выходят на новый уровень.

Работа и финансы

Начало недели - понедельник и вторник - принесёт Тельцам прилив энергии и желание действовать. Во вторник, по словам астрологов, звёзды благоприятствуют не только общению, но и финансовым вопросам: удачный момент для договорённостей об оплате труда, заключения сделок или даже приятных трат на отдых. Среда и четверг возвращают к привычному рабочему ритму, но общее настроение остаётся приподнятым - дела решаются легче, а коллеги охотнее идут навстречу.

Отношения

Именно отношения станут главной темой недели. Понедельник и вторник подарят Тельцам ощущение, что рядом есть человек, с которым складывается настоящая команда - вместе легко и просто. В пятницу на поверхность могут выйти глубокие чувства: стоит быть честными с собой и партнёром, ведь именно сейчас становится понятно, насколько сильно кто-то вам дорог. Суббота обещает страстный и эмоциональный разговор или встречу, а воскресенье, наоборот, настроит на спокойствие и размышления - захочется немного отстраниться и взглянуть на всё философски.

Здоровье и энергия

Эмоциональный подъём в начале недели пойдёт на пользу и самочувствию: появится больше сил, бодрости и желания двигаться. В середине недели стоит позаботиться о балансе между работой и отдыхом, чтобы не растерять эту энергию. К концу недели, особенно в воскресенье, телу и разуму понадобится более спокойный темп - хорошее время для прогулок, тишины и восстановления сна.

Лучшие дни недели

Астрологи выделяют вторник как день, который объединит приятное общение, финансовую выгоду и хорошее настроение. Пятница станет важной для искренних разговоров и укрепления отношений, а суббота подарит яркое, эмоционально насыщенное событие, которое Тельцы запомнят надолго.