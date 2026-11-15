В 2026 году ФОП чаще всего штрафуют за опоздание с декларацией, просроченную уплату налога и неуплату ЕСВ. Самые дорогие санкции - за продажу без чека и неоформленных сотрудников.

Штрафы и доначисления для ФОП в 2026 году чаще всего применяют за опоздание с декларацией, просроченную уплату налога и неуплату ЕСВ. Дороже всего обходятся продажа без чека и неоформленные сотрудники.

Льготы военного положения в 2026 году уже не отменяют санкции автоматически. Они действуют только тогда, когда плательщик доказал невозможность выполнить обязанность или сам исправил ошибку за военный период.

Налоговые штрафы ГНС накладывает через налоговое уведомление-решение, а пеню начисляет ежедневно, пока долг не погашен. Уплата штрафа не освобождает от обязанности подать отчет и уплатить сам налог.

Сколько стоит опоздание с отчетом

За неподанную или запоздалую декларацию единого налога предусмотрено 340 гривен. Повторное нарушение в течение года стоит уже 1 020 гривен. Нарушением считается даже один день опоздания.

ФОП-работодатель за неподачу налогового расчета за сотрудников платит 1 020 гривен, а за повторное в течение года - 2 040 гривен.

Если ФОП сам нашел ошибку, из-за которой недоплатил налог, исправить ее можно двумя способами. Через уточняющую декларацию - со штрафом 3% недоплаты. Или показать недоплату в следующей декларации - тогда штраф 5%. Ошибку, из-за которой налог не занижен, исправляют без штрафа.

Штрафы за долги и просрочку уплаты

Задержка уплаты налога до 30 календарных дней стоит 5% погашенной суммы долга. Более 30 дней - уже 10%. Если налоговая докажет умысел, штраф вырастает до 25%, а за повторное умышленное нарушение или просрочку более 90 дней - до 50%.

Отдельно начисляется пеня: 100% учетной ставки НБУ, если ФОП сам задекларировал налог, но не уплатил, и 120% для сумм, доначисленных проверкой. Учетная ставка НБУ с 18 сентября 2026 года составляет 16%. На долг 10 000 гривен за 30 дней набегает около 131,5 гривни пени.

За неуплату ЕСВ штраф составляет 20% недоимки, а пеня - 0,1% за каждый день просрочки. Минимальный ЕСВ в 2026 году - 1 902,34 гривни в месяц. Льгота по списанию пени действовала только для нарушений до 31 июля 2023 года.

Дороже всего: кассы и сотрудники

Продажа без фискального чека стоит 100% стоимости товара за первое нарушение и 150% за каждое следующее. Две покупки по 2 000 гривен без чеков обойдутся в 5 000 гривен штрафа.

За неоформленного сотрудника - 10 минимальных зарплат, то есть 86 470 гривен за каждого, а за повторное нарушение уже 30 МЗП - 259 410 гривен. За зарплату ниже минимальных гарантий штраф 2 МЗП (17 294 гривни), за задержку зарплаты более месяца - 3 МЗП (25 941 гривня).

За отказ принимать оплату картой ФОП 2-3 групп грозит административный штраф от 1 700 до 3 400 гривен, а за повторное в течение года - от 8 500 до 17 000 гривен.

Как избежать или уменьшить штраф

Проще всего платить вовремя. ФОП 1-2 групп платят единый налог авансом до 20 числа текущего месяца, поэтому помогает автоплатеж в банке или уплата за квартал вперед.

Если ошибку нашли сами до проверки - исправляйте через уточняющую декларацию, это стоит лишь 3% вместо возможных 25-50%. Перед первой продажей зарегистрируйте кассу: бесплатный "ПРРО ДПС" регистрируют по форме 1-ПРРО.

Размеры санкций Гоструда в 2026 году привязаны к минимальной зарплате 8 647 гривен. О таких правилах напоминают финансовые обозреватели Concord Fintech, обобщая нормы Налогового кодекса.

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