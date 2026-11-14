Неточная запись или пропущенный период работы в электронной трудовой книжке может стоить части будущей пенсии. Проверить свои данные каждый украинец может самостоятельно за несколько шагов.

Размер пенсии в Украине зависит от точных записей в трудовой книжке: ошибка или пропущенный период работы могут стоить части будущих выплат. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Проверить себя может каждый. Для этого нужно зайти на официальный веб-портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться как физическое лицо с помощью КЭП, BankID или «Дія.Підпису».

Далее в левом боковом меню следует открыть раздел «Электронная трудовая книжка» и просмотреть сведения о местах работы, датах приема на работу, перевода и увольнения.

Что делать, если нашли ошибку

Все зависит от того, в каком именно блоке электронной системы обнаружена неточность. Если речь о разделе «Записи трудовой книжки (по СПОВ)», эти данные формируются автоматически на основе отчетности, которую подают работодатели.

Тогда обращаться нужно непосредственно к своему работодателю, чтобы он подал в ПФУ уточняющую отчетность. Если предприятие уже ликвидировано, следует искать его официального правопреемника. Сам ПФУ изменить такие записи не может, ведь их вносят исключительно на основании отчетности страхователей.

Другая ситуация, если ошибку нашли в разделе «Оцифрованная ЭТК» при переносе данных из бумажной книжки в электронную форму. Тогда новые сканированные копии подавать не нужно.

Как исправить ошибку в оцифрованной книжке

Достаточно авторизоваться на веб-портале ПФУ, перейти в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выбрать пункт «Обращение». Далее заполнить электронную форму, подробно описав найденные неточности, и отправить ее.

Что еще стоит сделать

Данные о работе до 2004 года нужно отсканировать из бумажной трудовой книжки и загрузить на веб-портал ПФУ или лично принести документ в отделение. Если не подать документ вовремя, пенсия может выплачиваться в неполном объеме.

Точность внесенных данных напрямую определяет размер будущей пенсии. Если работодатель допускал ошибки в отчетности или не уплачивал страховые взносы за отдельные месяцы, эти периоды не зачтут в страховой стаж, а полученный заработок не учтут при расчете выплат.

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