Через «единые ветеранские окна» в ЦНАП можно оформить более 20 услуг: статусы, удостоверения, денежную помощь и компенсацию аренды жилья, не бегая по учреждениям.

Льготы для ветеранов войны в Украине теперь оформляются проще: ветераны, ветеранки и семьи погибших защитников могут обращаться за государственными услугами через «единые ветеранские окна» в ЦНАП. Здесь помогают оформить заявления и передать документы ответственным учреждениям, не заставляя человека самостоятельно обходить каждое из них.

В целом через ЦНАП доступны более 20 ветеранских услуг. Их перечень определен постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2025 года № 1226, сообщили в Минветеранов.

Какие статусы можно оформить

В ЦНАП принимают документы на установление сразу нескольких статусов. Речь идет об участнике боевых действий (для добровольцев), лице с инвалидностью вследствие войны, члене семьи погибшего ветерана войны, а также члене семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Отдельно можно оформить статус участника войны и пострадавшего участника Революции Достоинства. В этом же окне выдают, продлевают и заменяют соответствующие удостоверения.

Какие выплаты помогут оформить

Кроме статусов, через ЦНАП можно подать заявление на единовременную денежную помощь. Она предусмотрена для лиц с инвалидностью вследствие войны, семей погибших Защитников и Защитниц, а также волонтеров.

Доступна и компенсация стоимости аренды жилья для Защитников и Защитниц Украины. Также здесь можно получить информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны и подать заявления на услуги, которые предоставляет непосредственно Минветеранов.

Важная деталь: электронное заявление на установление статуса лица с инвалидностью вследствие войны и статуса члена семьи погибшего можно подать через ЦНАП независимо от зарегистрированного места проживания.

Как подготовиться к визиту в «единое ветеранское окно»

Чтобы поход в ЦНАП прошел без лишних визитов, специалисты советуют действовать по простому плану. Сначала определите, какая именно услуга нужна, и позвоните в выбранный ЦНАП, чтобы уточнить, принимают ли там документы и нужна ли предварительная запись.

Далее узнайте точный перечень документов. Обычно нужны паспорт и налоговый номер, а в зависимости от обращения могут понадобиться удостоверение ветерана, медицинские документы, подтверждение родственных связей, договор аренды или банковские реквизиты IBAN.

Проверьте, совпадают ли во всех документах фамилия, имя и даты. Если меняли фамилию, подготовьте документ, который это подтверждает. При подаче убедитесь, что правильно указаны контакты, реквизиты и перечень приложенных документов, и попросите подтверждение принятия или регистрационный номер обращения.

Напоследок выясните срок рассмотрения и способ, которым вам сообщат о результате. Стоит помнить: ЦНАП лишь принимает и передает документы, а окончательное решение о статусе, помощи или компенсации принимает уполномоченный орган по правилам конкретной услуги.

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