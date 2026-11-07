Ветерани війни мають право не сплачувати туристичний збір під час проживання в готелях і хостелах, однак для цього треба підтвердити офіційний статус. Розповідаємо, кому належить пільга і який документ надати при поселенні.

Пільги для ветеранів в Україні діють і під час подорожей - ті, хто має офіційний статус ветерана війни, можуть не сплачувати туристичний збір при проживанні в готелях, хостелах та інших закладах тимчасового розміщення. Про це нагадали в Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області.

Туристичний збір - це місцевий платіж, який стягують із відвідувачів під час тимчасового проживання. Відповідно до Податкового кодексу України, ветерани війни від його сплати звільнені.

Хто має право на пільгу

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначає три категорії, на які поширюється звільнення від туристичного збору: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни.

Важливий нюанс: самого факту військової служби чи участі в захисті України недостатньо. Людина повинна мати офіційно оформлений статус ветерана війни, інакше збір нарахують на загальних підставах.

Який документ потрібен

Щоб скористатися пільгою, при поселенні потрібно надати посвідчення, яке підтверджує статус: посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни.

У податковій наголошують, що електронне посвідчення ветерана має таку саму юридичну силу, як і паперове. Тож достатньо показати документ у застосунку або його паперовий варіант.

Що робити під час поселення

Практичний момент: пільга діє лише за умови підтвердження статусу. Тому при заселенні в готель чи хостел варто одразу надати посвідчення ветерана війни. Якщо документа немає, адміністрація закладу може нарахувати туристичний збір на загальних підставах.

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