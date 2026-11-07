ГАВ, СГАВ, ГПВ - ці абревіатури все частіше звучать у повідомленнях енергетиків, але що саме вони означають і скільки годин без світла на вас чекає, розуміють не всі. Пояснюємо простими словами.

Відключення світла в Україні - тема, яка восени 2026 року знову стала частиною щоденного життя. На початку листопада у Сумській та Полтавській областях енергетики застосували спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ), за якого людей не попереджають ані про вимкнення, ані про його тривалість. Розбираємося, що означають ГАВ, СГАВ і ГПВ та в яких ситуаціях їх вмикають.

Правила вимкнення електроенергії в Україні регулюють дві основні інструкції: про складання і застосування графіків погодинного відключення (наказ № 654) та про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів (наказ № 456). Саме на їх основі диспетчерські центри вирішують, кому і на скільки вимикати світло.

ГПВ - графік погодинних відключень

Це найпоширеніший і найм'якший спосіб обмеження. Графік погодинних відключень складають в обсязі до 100%, але не менше ніж 75% максимального споживання енергії з 8-ї ранку до 10-ї вечора. Для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей нижня межа трохи менша - 70%.

Про планові відключення за ГПВ абонентів попереджають не пізніше ніж за 3 години до застосування, а оператор мережі може не пізніше ніж за 1 годину змінити кількість черг. Під час воєнного стану одноразове вимкнення світла за ГПВ не може перевищувати 6 годин, а перерва зі світлом має становити мінімум дві години. Це стосується лише планових стабілізаційних вимкнень, а не аварійних ситуацій.

ГАВ - графік аварійних відключень

Графік аварійних відключень застосовують у разі несподіваного аварійного дефіциту потужності, порушення режимів перетоків чи перевантаження устаткування, а також якщо не вистачає часу на введення м'якших форм обмежень. ГАВ складають в обсязі не менше ніж 25% пікового споживання, і на відміну від ГПВ з шістьма чергами, ГАВ має десять черг.

Термін реалізації аварійних вимкнень становить лише 15 хвилин - після отримання команди у диспетчера залишається чверть години. Тому попередження абонентам може приходити вже після вимкнення. Тривалість відключень визначається лише часом, потрібним для ліквідації аварії.

СГАВ - спеціальний графік аварійних відключень

Це крайній захід, який вводять відносно рідко - лише коли аварійні вимкнення не дали потрібного результату. Серед причин може бути необхідність запобігти відокремленню електросистеми України від європейської або її розділенню за внутрішніми перерізами. Обсяг вимкнень через СГАВ складає 40-50% від сумарного споживання у визначеній зоні.

Спеціальний графік складається лише з трьох черг, причому до нього можуть потрапити навіть захищені користувачі та об'єкти критичної інфраструктури. Термін реалізації - 3 хвилини після команди диспетчера, тобто практично одразу, без попередження споживачів чи місцевої влади.

Інші види обмежень: ГОП, ГОЕ, АЧР і САВН

Диспетчер може застосувати й ГОП або ГОЕ - графік обмеження електричної потужності або енергії. Обмеження енергії вводять у разі дефіциту палива на електростанціях, а обмеження потужності - у разі дефіциту електроенергії, коли споживачі самостійно зменшують навантаження. Крім того, існують автоматизовані засоби - автоматичне частотне розвантаження (АЧР) і спеціальна автоматика відключення навантаження (САВН), які зупиняють «ефект доміно» при аваріях і призводять до повного знеструмлення користувачів.

Що робити, коли вмикають СГАВ

Найголовніше - заздалегідь підготуватися: зарядити павербанки й телефони, запастися водою, ліхтариками та свічками, а також наповнити термос гарячою водою. Оскільки СГАВ і ГАВ вимикають світло без попередження, тримайте під рукою список аварійних номерів і переконайтеся, що вдома є запас продуктів, які не потребують приготування.

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