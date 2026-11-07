Тайський білий рис подорожчав до $499 за тонну - найвищий рівень із грудня 2024 року. Експерти попереджають, що це може вдарити по цінах на рис в Україні.

Ціни на продукти в Україні можуть знову зрости - цього разу через рисовий стрибок на світовому ринку. Експортна ціна тайського білого рису із вмістом 5% дроблених зерен досягла $499 за тонну станом на 4 листопада 2026 року. Це найвищий показник майже за два роки.

Причиною подорожчання стало потужне явище Ель-Ніньйо, яке спричинило дефіцит опадів у Південній та Південно-Східній Азії. Саме там вирощують понад половину всього світового обсягу рису. Найбільше страждає Індія - найбільший світовий експортер цієї культури.

Чому рис дорожчає

За даними Асоціації експортерів рису Таїланду, зростання цін відбувається на тлі побоювань щодо скорочення пропозиції на світовому ринку. Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що у 2026/27 маркетинговому році глобальне виробництво рису вперше скоротиться більш ніж за десять років. Аналогічного зниження очікує і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Цікаво, що рис дорожчає всупереч загальній тенденції на зернових ринках: пшениця та кукурудза натомість демонструють зниження котирувань. Ф'ючерси на необрушений рис на Чиказькій біржі з початку 2026 року подорожчали більш ніж на 80%.

Що це означає для України

Україна не є великим виробником рису, тому майже весь обсяг цієї крупи завозиться з-за кордону. Подорожчання на світовому ринку напряму позначається на вартості імпорту, а отже - і на цінах у магазинах. Експерти зазначають, що вплив може проявитися поступово, у міру закупівлі нових партій.

Найбільше від стрибка вже постраждали країни Азії, Африки та Близького Сходу, де рис є одним з основних продуктів харчування. Зокрема, на Філіппінах - найбільшому світовому імпортері рису - у жовтні 2026 року ціни на цю культуру зросли на 21% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Чого чекати споживачам

Подальша динаміка залежатиме від погодних умов, обсягів нового врожаю та експортної політики ключових постачальників. У Таїланді найбільші ризики пов'язані з міжсезонним урожаєм, який значною мірою залежить від зрошення. За оцінками закордонної сільськогосподарської служби USDA, нестача води може обмежити виробництво в наступному циклі.

Для українських споживачів це означає, що ціни на рис найближчими місяцями навряд чи знизяться, а за несприятливого розвитку подій можуть і зрости. Експерти радять уважно стежити за акційними пропозиціями в супермаркетах і порівнювати ціни між торговельними мережами.

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