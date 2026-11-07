Тайский белый рис подорожал до $499 за тонну - самый высокий уровень с декабря 2024 года. Эксперты предупреждают, что это может ударить по ценам на рис в Украине.

Цены на продукты в Украине могут снова вырасти - на этот раз из-за рисового скачка на мировом рынке. Экспортная цена тайского белого риса с содержанием 5% дробленых зерен достигла $499 за тонну по состоянию на 4 ноября 2026 года. Это самый высокий показатель почти за два года.

Причиной подорожания стало мощное явление Эль-Ниньо, которое вызвало дефицит осадков в Южной и Юго-Восточной Азии. Именно там выращивают более половины всего мирового объема риса. Больше всего страдает Индия - крупнейший мировой экспортер этой культуры.

Почему дорожает рис

По данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда, рост цен происходит на фоне опасений по поводу сокращения предложения на мировом рынке. Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в 2026/27 маркетинговом году глобальное производство риса впервые сократится более чем за десять лет. Аналогичного снижения ожидает и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Интересно, что рис дорожает вопреки общей тенденции на зерновых рынках: пшеница и кукуруза, наоборот, демонстрируют снижение котировок. Фьючерсы на необрушенный рис на Чикагской бирже с начала 2026 года подорожали более чем на 80%.

Что это значит для Украины

Украина не является крупным производителем риса, поэтому почти весь объем этой крупы завозится из-за рубежа. Подорожание на мировом рынке напрямую отражается на стоимости импорта, а значит - и на ценах в магазинах. Эксперты отмечают, что влияние может проявиться постепенно, по мере закупки новых партий.

Больше всего от скачка уже пострадали страны Азии, Африки и Ближнего Востока, где рис является одним из основных продуктов питания. В частности, на Филиппинах - крупнейшем мировом импортере риса - в октябре 2026 года цены на эту культуру выросли на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Чего ждать потребителям

Дальнейшая динамика будет зависеть от погодных условий, объемов нового урожая и экспортной политики ключевых поставщиков. В Таиланде наибольшие риски связаны с межсезонным урожаем, который во многом зависит от орошения. По оценкам зарубежной сельскохозяйственной службы USDA, нехватка воды может ограничить производство в следующем цикле.

Для украинских потребителей это означает, что цены на рис в ближайшие месяцы вряд ли снизятся, а при неблагоприятном развитии событий могут и вырасти. Эксперты советуют внимательно следить за акционными предложениями в супермаркетах и сравнивать цены между торговыми сетями.

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