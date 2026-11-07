Styler сравнил цены в АТБ, «Сильпо», Novus и «Ашан» на пять базовых продуктов по состоянию на 5 ноября 2026 года и выяснил, что самые выгодные предложения разбросаны по разным сетям. Разница на гречке достигает 43,71 грн за килограмм.

Цены на продукты в Украине снова меняются, и даже базовый набор покупок может стоить по-разному в зависимости от супермаркета. Styler сравнил онлайн-каталоги четырех торговых сетей по состоянию на 5 ноября 2026 года, чтобы выяснить, где дешевле купить хлеб, гречку, яйца, молоко и подсолнечное масло.

Для сравнения брали самые доступные из найденных товаров в каждой категории, учитывая фасовку и акционные скидки. Цены указаны без стоимости доставки и персональных скидок, поэтому в разных городах и магазинах они могут отличаться.

Хлеб и гречка: где выгоднее

Самый дешевый хлеб нашли в «Сильпо» - ржаной «Добрый» традиционный нарезанный, 300 г, за 15,59 грн. В Novus батон Marka Promo, 225 г, стоит 19,08 грн, а в АТБ тостовый «Кристинопіль Хліб», 300 г - уже 24,80 грн. Самым дорогим оказался бездрожжевой «Формула Смаку» в «Ашан» - 30,80 грн за 300 г.

По гречке разброс еще больше. В «Сильпо» ядрица «Премия» быстроразваривающаяся, 1 кг, продается по акции за 54,99 грн (обычная цена 64,99 грн). В Novus килограмм Marka Promo стоит 81,49 грн, в АТБ «Розумний вибір» - 85,90 грн, а в «Ашан» весовая ядрица - 98,70 грн. Разница между самой дешевой и самой дорогой позицией составляет 43,71 грн за килограмм.

Яйца, молоко и масло: сравнение

Упаковку из 10 куриных яиц выгоднее всего брать в Novus: первая категория Marka Promo стоит 58,99 грн. Далее идут «Ашан» с яйцами Auchan первой категории за 62,90 грн и «Сильпо» с «Ситий двір» второй категории за 62,99 грн. В АТБ «Квочка» первой категории продается по акции за 68,90 грн.

Молоко дешевле всего в АТБ: «Своя лінія» стоит 39,90 грн. В «Сильпо» молоко «Рудь» - 43,69 грн, в «Ашан» «Яготинське» по акции - 44,90 грн (обычная цена 67,40 грн), а в Novus «Яготинське» по акции - 46,99 грн (обычная 61,99 грн).

Масло сравнивали по бутылкам 500 мл. Дешевле всего в «Ашан»: рафинированное Auchan - 49,40 грн. В АТБ «Своя лінія» - 53,13 грн, в Novus «Щедрий Дар» - 64,62 грн, а в «Сильпо» «Щедрий Дар» - 65,99 грн.

Где суммарно выгоднее

Самые низкие цены не сосредоточены в одной сети. «Сильпо» предлагает самые дешевые фасованный хлеб и гречку, Novus - самую дешевую упаковку из десяти яиц, АТБ - самую низкую цену за молоко, а «Ашан» - за пол-литра масла.

Самую большую разницу в гривнах зафиксировали именно на гречке - 43,71 грн за килограмм. Далее идет масло - 16,59 грн за 500 мл, хлеб - 15,21 грн за упаковку, яйца - 9,91 грн за десяток и молоко - 7,09 грн за упаковку.

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