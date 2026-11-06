За вмешательство в работу электросчетчика, самовольное подключение к сети или повреждение пломбы украинцам выписывают счета на десятки и даже сотни тысяч гривен. Энергетики напомнили, как начисляют такие штрафы и как избежать долга.

Тарифы на электроэнергию в Украине могут вырасти, но это не единственный способ получить платежку на тысячи гривен. Отдельный счет выписывают тем, кто пытается обойти счетчик. Энергетики регулярно проверяют и бытовых потребителей, и предприятия, а попытки вмешательства в работу прибора учета выявляют все чаще.

Как сообщают специалисты АО «Винницаоблэнерго», современные счетчики оснащены средствами защиты и фиксации любого вмешательства. Поэтому скрыть нарушение практически невозможно: энергетики не ограничиваются визуальным осмотром, а при подозрении в краже электроэнергии проводят дополнительные экспертизы и проверки.

За что штрафуют чаще всего

Самые распространенные нарушения, за которые выписывают штрафы, энергетики сводят к трем пунктам:

самовольное подключение к электросетям вне счетчика;

повреждение пломб, вмешательство в работу прибора учета и изменение схемы подключения;

использование специальных устройств, влияющих на работу электросчетчика.

Системы учета и контроля электроэнергии постоянно совершенствуются, однако случаи кражи электроэнергии продолжают фиксировать и среди населения, и на предприятиях. Именно поэтому проверки счетчиков остаются регулярными.

На какие суммы выписывают счета

Размер штрафных начислений может достигать от десятков до сотен тысяч гривен даже для бытового потребителя. Для предприятий суммы нередко доходят до миллионов гривен. Точную цифру рассчитывают индивидуально: учитывают вид нарушения, мощность электроустановки, период незаконного использования электроэнергии и другие показатели.

Если нарушитель не учитывал потребление даже несколько месяцев, начисленная сумма в десятки раз превысит ту экономию, на которую он рассчитывал. Сэкономить на счетчике таким способом не выйдет - штраф в разы перекроет любую выгоду.

Как взыскивают долг

Если потребитель отказывается добровольно оплачивать неучтенную электроэнергию, оператор системы распределения имеет право подать иск в суд для принудительного взыскания средств. После вступления судебного решения в законную силу данные передают исполнителю, а долг взыскивают в принудительном порядке.

Кроме того, таким потребителям могут полностью отключить электроснабжение. То есть помимо большого счета нарушитель остается еще и без света, а вернуть его можно будет только после погашения всей задолженности.

Какое наказание грозит за кражу электроэнергии

В зависимости от обстоятельств правонарушения за кражу электроэнергии может грозить не только штраф, но и исправительные работы, пробационный надзор или ограничение свободы. Если же речь идет о краже в особо крупных размерах, наступает уголовная ответственность: закон предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Как избежать штрафа

Чтобы не получить счет на тысячи гривен, достаточно соблюдать несколько простых правил:

не подключаться к сети вне счетчика и не менять схему подключения самостоятельно;

не срывать и не повреждать пломбы на приборе учета;

не устанавливать никаких устройств, влияющих на работу счетчика;

при повреждении пломбы или самого счетчика сразу сообщить оператору системы распределения, а не пытаться починить самостоятельно.

Если нарушение все же выявили, представители оператора составляют акт о нарушении Правил розничного рынка электрической энергии. Именно на его основании и начисляют сумму компенсации за незаконно потребленную электроэнергию.

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