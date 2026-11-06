Украинцы могут самостоятельно проверить, назначена ли им пенсия и в каком размере она начисляется, через вебпортал Пенсионного фонда, мобильное приложение или в отделении.

Начисление пенсий в ПФУ теперь можно контролировать самостоятельно - украинцам не обязательно ждать уведомления от государства. Проверить, назначили ли выплату и сколько именно начислили, реально за несколько минут онлайн или во время личного визита в отделение.

Пенсионный фонд разделяет два понятия: назначение и начисление. Назначение - это официальное решение фонда о предоставлении человеку права на выплаты. Начисление - это уже ежемесячный расчет конкретной суммы, которую получит пенсионер. Именно поэтому способ проверки зависит от того, что именно интересует человека.

Как проверить назначение пенсии онлайн

Удобнее всего сверить данные через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для входа нужна авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підписи" или BankID - например через Приват24 или monobank. Далее следует открыть раздел "Моя пенсия".

В этом разделе видно, назначена ли выплата, с какой даты она действует, ее размер и полную историю изменений. Чтобы проверить, начислена ли пенсия за конкретный месяц, нужно просмотреть последнее начисление. Там же доступна ведомость о выплате, которая показывает, перечислили ли уже деньги на банковский счет или через почту.

Те же функции дублирует официальное мобильное приложение Пенсионного фонда. Есть и телефонный вариант - можно позвонить в местное управление фонда, где оператор предоставит информацию после подтверждения личности.

Как проверить пенсию офлайн

Для тех, кто не пользуется электронными сервисами, остается офлайн-способ: обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с паспортом и регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Специалист поможет сверить все данные о назначении и начислении выплаты.

Что делать, если пенсию назначили, а деньги не поступают

Самая частая причина такой ситуации - расхождение между данными в фонде и реальной ситуацией человека: смена банка, адреса или ошибка в документах. Если пенсионер сменил карту, одного открытия нового счета недостаточно. Нужно официально передать фонду номер IBAN через личный кабинет или сервисный центр, иначе выплаты и дальше будут поступать на старый счет.

В Пенсионном фонде советуют не ждать, пока проблему выявят автоматически, а самостоятельно регулярно проверять свой электронный кабинет - особенно после смены банка или адреса. Это поможет вовремя заметить ошибки в документах и избежать задержек с выплатой.

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