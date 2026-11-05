Нацбанк провёл операции по обмену безналичной валюты на наличную, чтобы подкрепить кассы банков, и доллар в обменниках резко подешевел.

Курс доллара в Украине снова пошёл вниз после действий Нацбанка - в начале ноября регулятор удовлетворил спрос финучреждений на иностранную валюту, и американская валюта в обменниках подешевела.

Как сообщает Национальный банк Украины, в первые дни ноября спрос на валюту вырос. Причин несколько: увеличились бюджетные расходы на оборону и безопасность, а граждане традиционно активизировались в начале месяца, когда обновляются ежемесячные лимиты на покупку валюты.

Почему гривня временно слабела

Одновременно предложение иностранной валюты было ограничено. В конце октября произошло массовое возмещение НДС, а российские обстрелы помешали сезонному росту экспорта - аграрный и металлургический секторы продавали меньше валюты. На этом фоне гривня периодически слабела к доллару.

Чтобы уравновесить рынок, Нацбанк провёл консультации с участниками рынка. Уже 3 ноября регулятор осуществил превентивные операции по обмену безналичной валюты на наличную для подкрепления касс банков.

Сколько валюты выкупили банки

Заявленное НБУ предложение оказалось значительно больше реального спроса. Регулятор предложил 100 млн долларов и 100 млн евро, но банки выкупили лишь 14 млн долларов, а евро вообще не пользовался спросом. Чтобы поддерживать ликвидность и дальше, Нацбанк планировал повторить такие же операции 4 ноября.

Эти цифры доказывают: никакого дефицита наличной валюты в Украине нет. Гривня начала укрепляться.

Что это значит для цен и курса в обменниках

По состоянию на вечер 3 ноября курс продажи доллара в обменниках резко упал. Если накануне американскую валюту продавали по курсу свыше 47 грн/доллар, то за день стоимость снизилась до 46,5 грн/доллар. Такие данные приводит портал Минфин.

Официальный курс доллара, который НБУ установил на среду, 4 ноября, составлял 45,66 гривни. Разница между официальным курсом и курсом продажи в банках сузилась после действий регулятора.

Где выгоднее менять валюту

Для обычного человека ситуация означает простое правило: если есть лишние доллары, а нужна гривня - сейчас выгоднее дождаться, пока курс в обменниках стабилизируется на более низких отметках. В то же время покупать валюту в расчёте на быстрое подорожание сейчас нет смысла: НБУ показал, что готов удовлетворять спрос без дефицита, и это сдерживает скачки курса.

Ранее Politeka сообщала, курс доллара обновил рекорд, а аналитики назвали, сколько будет стоить валюта до конца года.

Также Politeka сообщала, аналитики пересмотрели прогноз и назвали, сколько будет стоить валюта.