Основные правила воинского учета, размеры штрафов и что делать, чтобы не потерять отсрочку или бронирование, напомнили в ТЦК.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам остается одним из самых частых запросов военнообязанных, а вместе с ней украинцам снова напомнили базовые правила воинского учета. В Харьковском областном ТЦК и СП перечислили, кого сейчас могут призвать в армию, какие обязанности нужно выполнять и какими суммами рискуют те, кто решит их игнорировать.

Кого сейчас призывают в армию

Главная категория для мобилизации во время военного положения - это мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Если военно-врачебная комиссия признала человека годным, а законных оснований для отсрочки или бронирования нет, такое лицо подлежит призыву.

С юношами от 18 до 25 лет ситуация иная. Их могут мобилизовать принудительно только в двух конкретных случаях: если они имеют статус офицера запаса или если уже проходили срочную службу. Все остальные юноши этой возрастной категории попасть в армию могут только добровольно. То же касается и женщин, состоящих на воинском учете, - для них служба остается исключительно добровольной.

Базовые обязанности военнообязанного

От военнообязанных требуют немного, но строго. Во-первых, приходить по повестке в ТЦК в указанное время. Во-вторых, всегда иметь при себе документ - бумажный военный билет или электронный документ в смартфоне с QR-кодом. В-третьих, вовремя обновлять персональные данные - смену работы, прописки, семейного положения или состояния здоровья. Сделать это можно через ТЦК или в электронном кабинете.

Какие штрафы грозят и когда наступает уголовная ответственность

За пренебрежение воинским учетом или игнорирование мобилизационных требований придется заплатить из собственного кармана. Административные штрафы для обычных граждан составляют от 17 000 до 25 500 гривен. Для руководителей предприятий и должностных лиц - от 34 000 до 59 500 гривен.

Уголовная ответственность наступает тогда, когда человек прошел медкомиссию, был признан годным, получил боевую повестку «на отправку», но не явился. Это уже уклонение от призыва, и по статье 336 Уголовного кодекса грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Что делать, чтобы не попасть на штраф

Следите за электронным документом. Убедитесь, что в приложении «Резерв+» все отображается корректно и сгенерирован QR-код. Закон приравнивает цифровой документ к бумажному военному билету.

Готовьте медкарту заранее. Если есть диагнозы или хронические болезни, соберите свежие выписки, снимки и заключения из больницы еще до визита на ВВК.

Заявление на отсрочку подавайте сразу. Если есть законные основания (учеба, уход, трое детей и т.д.), регистрируйте заявление и копии документов в ТЦК до прохождения врачебной комиссии, а не после.

В ТЦК также советуют сверять всю информацию только в официальных источниках. А если хотите самостоятельно выбрать специальность и подразделение - не ждите повестки, а обращайтесь в рекрутинговые центры для службы по контракту.

Ранее Politeka сообщала, бронирование пересмотрят: премьер назвал новые правила мобилизации и критические предприятия.

Как сообщала Politeka, на каких работах можно получить бронирование.