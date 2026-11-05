Главный сервисный центр МВД напомнил о нюансе, из-за которого водитель может потерять запись на экзамен. Даже если документ корректно отображается в «Дії», для открытия новой категории нужен именно пластик.

Водительские права в Украине выдают по обновленным правилам - и один из нюансов касается тех, кто планирует открыть дополнительную категорию. На экзамен нужно брать именно физическое водительское удостоверение, даже если цифровой документ в «Дії» отображается корректно.

Причина не в недоверии к цифровым документам, а в самой процедуре оформления. Когда человек получает право управлять новым типом транспорта, информация должна появиться в новом документе - старое удостоверение фактически заменяют. Поэтому сервисному центру нужен физический оригинал.

Электронное удостоверение - это лишь отображение данных из реестра, и оно не всегда заменяет материальный носитель при обмене. Водитель, привыкший показывать только смартфон, рискует приехать на экзамен и не быть допущенным.

Для разного транспорта - отдельные категории

Владелец категории B не может автоматически сесть за руль грузовика, автобуса или тяжелого мотоцикла. Для каждого типа транспорта есть свои требования к обучению и экзамену, поэтому водители часто возвращаются в сервисный центр даже через несколько лет опыта.

Процедура зависит от конкретной категории и предыдущего стажа. Перед записью стоит проверить актуальные условия на сайте Главного сервисного центра МВД, чтобы не делать лишний визит.

Какие документы подготовить перед экзаменом

Физическое водительское удостоверение (оригинал, не «Дія»);

документы о прохождении обучения;

медицинскую справку, если ее требует конкретная категория;

другие подтверждения - в зависимости от типа транспорта, на который открывается категория.

Один забытый документ может сорвать запланированный день. А практические экзамены в больших городах имеют высокий спрос, поэтому новую дату придется бронировать отдельно.

Что происходит после успешного экзамена

Новую категорию вносят в государственную систему, после чего формируется новое удостоверение. Электронный документ в «Дії» тоже обновляется на основе реестровых данных - но это происходит уже после административного оформления.

Водителю стоит проверить, корректно ли отобразилась новая категория в приложении. Если данные не обновились, лучше сразу обратиться в сервисный центр и исправить ошибку, не откладывая.

Для обычной проверки полицией цифрового документа обычно достаточно, однако экзамен на новую категорию - это совсем другая процедура. Здесь пластиковое удостоверение остается обязательным, поэтому полностью оставлять права дома пока рано.

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