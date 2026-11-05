Долго греть мотор на холостом ходу зимой - опасная привычка, которая ускоряет износ узлов и «съедает» лишнее топливо. Механик рассказал, сколько на самом деле нужно прогревать машину и как правильно трогаться морозным утром.

Правила для водителей в Украине меняются уже с 1 ноября, а с приходом холодов на первый план выходит другой вопрос - как правильно прогревать авто зимой, чтобы не убить двигатель и не потратить лишние деньги на топливо.

Привычка многих водителей по 10 минут «гонять» мотор на месте или еще и подгазовывать «для скорости» - это распространенная и дорогая ошибка. Пока двигатель понемногу греется, коробка передач, трансмиссия и подшипники остаются ледяными. Когда машина наконец трогается, именно эти узлы испытывают повышенный износ.

К тому же длительная работа на холостом ходу провоцирует образование нагара и «съедает» от 1 до 2 литров топлива в час. То есть каждое утро, когда водитель греет авто 10-15 минут, буквально испаряет деньги из бака без всякой пользы.

Сколько на самом деле нужно прогревать авто

По словам механика Биттора Ариеля, правильный алгоритм рассчитан буквально на одну минуту. Он советует завести двигатель, подождать около 30 секунд - пока масло разойдется по системе - и сразу трогаться в спокойном темпе.

Первые несколько километров следует ехать мягко, держа обороты в пределах 2000-2500 об/мин, без резких ускорений. В таком режиме двигатель, коробка передач и остальные узлы прогреваются одновременно и равномерно - гораздо быстрее и безопаснее, чем на холостом ходу.

Как правильно заводить авто морозным утром

Чтобы сохранить аккумулятор, стартер и сам двигатель, советуем соблюдать четкую последовательность действий:

Перед стартом выключите все лишнее - радио, подогрев сидений, обогрев стекла и печку. Чем меньше потребителей, тем легче аккумулятору выдать нужный пусковой ток.

На «механике» выжмите сцепление до упора - это освобождает стартер от необходимости прокручивать застывшее масло в коробке.

Не крутите ключ дольше 5 секунд. Если мотор не схватился сразу, сделайте паузу на 20 секунд и попробуйте снова.

После запуска не газуйте - 20-30 секунд на холостых вполне хватит, чтобы пристегнуть ремень и поправить зеркала.

Очистите стекло от льда скребком, но не ждите 10 минут, пока печка растопит все сама.

Трогайтесь плавно, без резких стартов.

Какие зимние привычки реально спасают машину

Кроме правильного запуска, опытные водители советуют обратить внимание на несколько мелочей, которые уберегут от утренних сюрпризов. В сильные морозы не оставляйте авто на ручном тормозе, если накануне ехали по лужам или слякоти - колодки за ночь примерзнут к барабанам или дискам. На «механике» лучше ставить машину на первую или заднюю передачу, а на «автомате» - в режим P.

Не лейте кипяток на лобовое стекло - резкий перепад температур почти всегда заканчивается трещиной. Вместо этого пользуйтесь качественными спреями-размораживателями или обычным скребком. А вечером поднимайте щетки стеклоочистителей или подкладывайте под них чехлы, чтобы резина не примерзала к стеклу.

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