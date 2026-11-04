Украинцам, которые впервые оформляют временную защиту в ЕС, для подтверждения пересечения границы могут понадобиться «мокрая печать» и справка от Госпогранслужбы - вот как ее получить.

Выезд за границу без лишних проблем начинается с правильно оформленных документов. Украинцы, которые впервые получают временную защиту в странах ЕС, все чаще сталкиваются с одной и той же проблемой: иностранные администрации требуют «мокрую печать» от украинских пограничников, которой в загранпаспорте просто нет. Рассказываем, как законно подтвердить факт пересечения границы.

По закону граждане Украины, легально пересекшие государственную границу, имеют право получить официальное письменное подтверждение этого факта. Для этого достаточно подать письменный запрос в Администрацию Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), сообщает Новини.LIVE.

Как подать заявление в Госпогранслужбу

Направить запрос можно несколькими способами. Самый надежный - по почте на адрес: 01001, г. Киев, ул. Владимирская, 26, Администрация Государственной пограничной службы Украины. Можно также отправить отсканированный запрос с подписью на электронную почту gcosi-dpsu@dpsu.gov.ua или подать обращение лично через приемную для граждан.

По общему правилу, согласно статье 20 Закона Украины «Об обращениях граждан», заявление рассматривают в течение одного месяца со дня его поступления. Поэтому если справка нужна срочно, лучше не медлить с подачей.

Что обязательно указать в заявлении

Чтобы запрос рассмотрели без задержек, юристы советуют четко вписать все персональные данные. Обязательно укажите:

полные фамилию, имя и отчество, дату рождения и гражданство;

паспортные данные - номер, серию и орган, выдавший документ;

место жительства или текущего пребывания;

ориентировочную дату выезда, название пункта пропуска и направление пересечения границы;

обратный почтовый адрес для получения ответа в бумажном виде.

К заявлению обязательно прикладывают копию паспорта. Без нее обращение могут оставить без рассмотрения.

Как получить документ с «мокрой печатью»

Если для представления в иностранные органы или другие учреждения нужен именно бумажный документ с подписью и оттиском печати, заявление рекомендуют подавать почтовым отправлением. В тексте обращения стоит четко сформулировать требование: «Прошу предоставить ответ в бумажной форме, оформленный как официальный документ, с собственноручной подписью уполномоченного должностного лица и оттиском печати органа (при наличии), и направить его почтовым отправлением по указанному адресу».

При этом ГПСУ предоставляет ответы в бумажном виде, однако проставление именно оттиска печати зависит от внутренних инструкций по делопроизводству и не гарантируется в 100% случаев.

Что именно подтверждает справка

Госпогранслужба по умолчанию подтверждает прежде всего сам факт пересечения границы - дату, время и пункт пропуска. Если же заявителю нужен документ, удостоверяющий именно законные основания выезда, об этом следует отдельно указать в обращении.

В таком случае стоит попросить предоставить сведения о документах и льготных или правовых основаниях, на основе которых украинец смог выехать за границу. Шаблон и образец заявления можно скачать на официальном сайте ГПСУ в разделе «Обращения граждан».

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