Пенсионные выплаты могут «замораживать» - деньги начисляются на счет, но снять их невозможно. В Пенсионном фонде Украины объяснили, почему пенсия не приходит на карту и как восстановить выплаты.

Пенсионные выплаты в Украине иногда перестают поступать на банковскую карту без видимой причины. Чаще всего проблема не в банке: Пенсионный фонд Украины замораживает выплаты, поэтому деньги продолжают начисляться на счет, но воспользоваться ими невозможно.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины (объяснения собрали Факты ICTV), заморозка пенсионных выплат, то есть прекращение начисления пенсии, чаще всего происходит тогда, когда человек не снимает деньги со счета более шести месяцев.

Почему ПФУ прекращает выплату пенсии

Кроме длительного «молчания» счета, Пенсионный фонд Украины прекращает выплату пенсии еще в нескольких случаях:

если при оформлении выплат были указаны недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

когда пенсионер умер.

Разница важна: при заморозке пенсия продолжает поступать на счет, то есть начисляется, но воспользоваться этими деньгами нельзя, пока человек не подтвердит свою личность.

Когда возобновляют выплаты

Чтобы снова получать средства, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины для подтверждения личности. Пенсию начинают выплачивать по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после того, как выяснят обстоятельства и условия для возобновления выплат.

Отдельно в фонде напоминают: если человек устроился на работу на должность, дающую право на выплаты за выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы на такой должности.

Что делать, если пенсия не приходит

Порядок действий простой, но требует личного визита. Сначала нужно обратиться в ближайший орган Пенсионного фонда и подать заявление, написанное от руки. С собой обязательно взять паспорт и идентификационный код.

Затем работники фонда проверят документы и заявление, после чего пенсионные выплаты возобновляются. Так человек сможет получить и те выплаты, которые ему все это время не поступали или которые он сам не забирал.

Как получить пенсию за прошлое время

Если вы имели право на выплату пенсии, но не получали ее по своей вине, деньги начислят, но не более чем за три года. За один год выплатят пенсию сразу, а остальное будут выплачивать ежемесячно равными частями - сумма не будет превышать размер текущей пенсии.

Пенсионные выплаты могут возобновить по документам, которые уже есть в пенсионном деле человека. Можно также предоставить другие документы, влияющие на размер пенсии, - о стаже, заработной плате и тому подобное.

Идентификация: кому обязательно проходить

Законодательство обязывает две категории пенсионеров ежегодно проходить физическую идентификацию. Сделать это необходимо до 31 декабря, чтобы выплаты продолжали поступать с января следующего года. Это предусмотрено статьей 47 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и постановлением Кабмина № 299.

Физическую идентификацию должны проходить пенсионеры, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

Пройти идентификацию можно несколькими способами: с помощью видеосвязи, в любом отделении Ощадбанка или сервисном центре Пенсионного фонда, в электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ, а также в зарубежном дипломатическом учреждении Украины с последующей отправкой пакета документов почтой или онлайн.

В ПФУ напоминают, что в период действия военного положения лица, временно выехавшие за границу, могут отправлять почтой заявление о возобновлении пенсии и необходимые документы.

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