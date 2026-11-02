Після смерті батьків неповнолітні діти та студенти можуть отримувати щомісячну пенсію від держави. Сума виплати залежить від пенсії, яку отримував би померлий годувальник.

Втрата годувальника - це не лише важкий емоційний удар, а й відчутне навантаження на сімейний бюджет. Держава передбачила окремий механізм фінансової підтримки для родин, які залишилися без головної годувальниці чи годувальника. Пенсійні виплати в Україні регулярно переглядають, однак порядок призначення пенсії після смерті годувальника має власні умови, про які розповів Пенсійний фонд.

За законом гроші гарантовано отримують діти до 18 років. Якщо в дитини встановлена інвалідність до досягнення повноліття або вона навчається на денній формі, виплати продовжуються до 23 років. Це правило поширюється також на усиновлених дітей, пасинків і падчерок - за умови, що раніше вони не отримували аліментів.

Хто ще може оформити пенсію

Право на виплати мають не лише діти. Гроші може оформити чоловік чи дружина померлого, а також його батьки, якщо вони вже досягли пенсійного віку або мають інвалідність. Крім того, пенсію призначають будь-якому родичу - брату, сестрі, бабусі чи дідусеві, - який не працює, бо доглядає за дитиною померлого до досягнення нею восьмирічного віку.

Скільки грошей нарахують

Головна умова для призначення пенсії - наявність у померлого страхового стажу, достатнього для отримання III групи інвалідності. Є винятки: якщо людина загинула під час Революції Гідності, зникла безвісти за особливих обставин або була донором органів, стаж не потрібен.

Розмір виплати напряму залежить від пенсії за віком, яку отримував би померлий. На одного непрацездатного члена сім'ї держава нарахує 50% цієї суми. Якщо утриманців двоє чи більше, вони отримають 100% пенсії, яку поділять між собою порівну. Дітям-сиротам суму розраховують, виходячи з пенсій обох померлих батьків.

Як оформити пенсію та які документи потрібні

Щоб отримати гроші, родичам потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання. Серед основних документів - свідоцтво про смерть годувальника, документи, що підтверджують родинний зв'язок та перебування на утриманні, а також довідка про навчання на денній формі (для студентів до 23 років).

Окремо варто пам'ятати про так звану "тринадцяту пенсію" - гроші, які пенсіонер не встиг забрати за життя. Для її отримання треба звернутися до Пенсійного фонду зі свідоцтвом про смерть. Держава також гарантує одноразову допомогу на поховання: цього року для застрахованих осіб сума зросла до 8,5 тисячі гривень, а для родин померлих військовослужбовців виплата становить не менше 16 640 гривень.

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