После смерти родителей несовершеннолетние дети и студенты могут получать ежемесячную пенсию от государства. Сумма выплаты зависит от пенсии, которую получал бы умерший кормилец.

Потеря кормильца - это не только тяжелый эмоциональный удар, но и ощутимая нагрузка на семейный бюджет. Государство предусмотрело отдельный механизм финансовой поддержки для семей, оставшихся без главного кормильца. Пенсионные выплаты в Украине регулярно пересматривают, однако порядок назначения пенсии после смерти кормильца имеет собственные условия, о которых рассказал Пенсионный фонд.

По закону деньги гарантированно получают дети до 18 лет. Если у ребенка установлена инвалидность до достижения совершеннолетия или он обучается на дневной форме, выплаты продолжаются до 23 лет. Это правило распространяется также на усыновленных детей, пасынков и падчериц - при условии, что ранее они не получали алиментов.

Кто еще может оформить пенсию

Право на выплаты имеют не только дети. Деньги может оформить супруг или супруга умершего, а также его родители, если они уже достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность. Кроме того, пенсию назначают любому родственнику - брату, сестре, бабушке или дедушке, - который не работает, потому что ухаживает за ребенком умершего до достижения им восьмилетнего возраста.

Сколько денег начислят

Главное условие для назначения пенсии - наличие у умершего страхового стажа, достаточного для получения III группы инвалидности. Есть исключения: если человек погиб во время Революции Достоинства, пропал без вести при особых обстоятельствах или был донором органов, стаж не требуется.

Размер выплаты напрямую зависит от пенсии по возрасту, которую получал бы умерший. На одного нетрудоспособного члена семьи государство начислит 50% этой суммы. Если иждивенцев двое или больше, они получат 100% пенсии, которую разделят между собой поровну. Детям-сиротам сумму рассчитывают, исходя из пенсий обоих умерших родителей.

Как оформить пенсию и какие документы нужны

Чтобы получить деньги, родственникам нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства. Среди основных документов - свидетельство о смерти кормильца, документы, подтверждающие родственную связь и пребывание на иждивении, а также справка об обучении на дневной форме (для студентов до 23 лет).

Отдельно стоит помнить о так называемой "тринадцатой пенсии" - деньгах, которые пенсионер не успел забрать при жизни. Для ее получения нужно обратиться в Пенсионный фонд со свидетельством о смерти. Государство также гарантирует единовременное пособие на похороны: в этом году для застрахованных лиц сумма выросла до 8,5 тысячи гривен, а для семей умерших военнослужащих выплата составляет не менее 16 640 гривен.

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