Статус отсрочки в приложении можно потерять после отмены критичности предприятия или истечения срока лимита. Юристка советует заранее оформить другие основания для отсрочки.

Бронирование военнообязанных в Украине теперь требует постоянного контроля - в приложении «Резерв+» стоит регулярно проверять статус отсрочки, ведь после отмены критичности предприятия или истечения срока лимита бронь просто аннулируют. Такие изменения принесло постановление Кабмина №1328 от 23 октября 2026 года, которое заметно изменило правила игры для забронированных работников и их работодателей.

Новые правила объясняет адвокат АО EvrikaLaw Мирослава Мостова. Главный совет, который она дает людям со статусом забронированного, - не полагаться только на бронирование от работодателя. Если есть другие законные основания для отсрочки, например состояние здоровья, наличие троих детей или уход за родственником, их лучше оформить заранее.

Что изменилось для критичности предприятий

Постановление №1328 создало новый орган - Координационный центр по организации бронирования. Это временный консультативно-совещательный орган Кабмина, сопредседателями которого являются заместители министра экономики и министра обороны. В его состав входят представители Генштаба, СБУ, ГУР, Нацполиции, Пенсионного фонда и Гоструда.

Ранее министерство или областная военная администрация самостоятельно принимали решение о критичности в течение 10 рабочих дней. Теперь госорган имеет 7 рабочих дней, чтобы проверить обращение и передать его в Координационный центр. Центр дает рекомендации в течение одного календарного месяца, а при неотложном рассмотрении - за 7 рабочих дней. После этого орган еще 3 рабочих дня принимает решение. В целом процедура может длиться около полутора месяцев.

Требования к критичности ужесточили: теперь важными считаются только предприятия, чья остановка из-за мобилизации работников нанесет ущерб обороноспособности, критической инфраструктуре, жизнеобеспечению населения или макрофинансовой устойчивости государства. Это должно подтверждаться проверяемыми показателями, так что общих утверждений о важности отрасли уже недостаточно.

Новые лимиты бронирования

Общий предел остался на уровне 50% военнообязанных работников, но решение о его превышении теперь принимает не Минобороны, а орган, определивший предприятие критическим. Самое существенное изменение касается оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов: раньше их работников бронировали полностью, теперь - не более 95% от количества, указанного в решении о критичности. При этом работников, непосредственно задействованных в производстве, бронируют обязательно.

Предприятиям этих отраслей советуют уже сейчас четко разграничить производственный и административный персонал. Для представительств доноров и исполнителей проектов международной технической помощи лимит считают отдельно по каждому проекту: до 50% участников, но не более семи человек.

Что делать, если отсрочку аннулировали

Центр может отказать в рассмотрении предложения об увеличении лимита, если за последние 12 месяцев зафиксировано два и более задокументированных нарушения правил воинского учета или руководителя привлекали за это к административной ответственности. Поэтому юристка советует назначить ответственное лицо, регулярно сверять данные с реестром «Оберег» и хранить все журналы и переписку с ТЦК.

Если увеличение лимита получено, действовать нужно быстро: решение действует не более одного года. После того как госорган подаст через портал «Дія» уведомление об изменении лимита, предприятие имеет 10 рабочих дней, чтобы забронировать работников (ранее было 5), иначе решение теряет силу. После истечения срока действия руководитель обязан в течение 5 рабочих дней аннулировать предоставленные отсрочки.

Риски несут и переходные положения: в течение 10 дней после вступления в силу министерства и ОВА должны пересмотреть отраслевые критерии и согласовать их с центром. Если критерий, на основании которого предприятие получило статус, исключат, решение о критичности отменят. Именно поэтому работникам советуют следить за статусом в «Резерв+» и не ждать, пока отсрочка исчезнет.

Ранее Politeka сообщала, сколько рабочих дней дали на оформление бронирования сверх лимита.

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