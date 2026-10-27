Звільненим із ЗСУ військовим можуть відмовити у бронюванні на роботі, якщо їх зарахували до оперативного резерву та надали статус резервіста. Вирішальними є не запис у застосунку «Резерв+», а облікова категорія в реєстрі «Оберіг» та чинна відстрочка.

Правила бронювання та мобілізації в Україні стосуються не лише цивільних працівників — звільненим зі ЗСУ військовим можуть відмовити у бронюванні на роботі, якщо їх зарахували до оперативного резерву та вони мають статус резервіста.

Як повідомляє UkrMedia, правила бронювання поширюються на військовозобов’язаних, тому вирішальними є облікова категорія, підстави перебування на військовому обліку та можливе право на спеціальну відстрочку. Зарахування звільнених зі служби громадян до оперативного резерву в особливий період регулює стаття 26-2 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Стаття 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачає бронювання військовозобов’язаних, які працюють у визначених установах або на підприємствах. Належність до оперативного резерву змінює первинний статус людини: вона вважається резервістом, а не військовозобов’язаною, що перешкоджає бронюванню за загальними правилами.

Другий апеляційний адміністративний суд у рішенні від 24 квітня 2026 року у справі №440/4299/25 зазначив, що особа з першої черги оперативного резерву не підлягає бронюванню саме через статус резервіста. У Силах оборони також пов’язують можливість бронювання звільненого військового з відсутністю такого статусу.

Постанова Кабміну №768 від 12 червня 2026 року встановила особливе правило для окремих звільнених зі служби осіб із відстрочкою: протягом строку її дії їх не можна зарахувати до оперативного резерву. Виняток можливий лише тоді, коли людина сама письмово відмовилася від відстрочки.

Як перевірити свої дані у «Резерв+»

Застосунок «Резерв+» є електронним кабінетом, який відображає відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Сам запис у застосунку не створює і не скасовує юридичного статусу людини.

За роз’ясненням Міністерства оборони, позначка «Знято з обліку» в електронному документі може стосуватися переведення до оперативного резерву. Її не слід ототожнювати зі статусом «Виключено з обліку». У «Резерв+» варто перевірити свою категорію обліку, а також відомості про бронювання або відстрочку.

Що робити, якщо стоїть статус «Знято з обліку»

За наявності статусу «Знято з обліку» слід звернутися до ТЦК, щоб з’ясувати підставу запису в «Оберігу» та фактичний статус щодо оперативного резерву. Виправити дані можна через онлайн-сервіс у застосунку або особистою заявою до ТЦК, після чого потрібно згенерувати новий електронний документ.

Для підтвердження своєї позиції варто зберігати паперові накази та довідки про звільнення, надання відстрочки або зарахування до резерву. Ці документи допоможуть довести, на якій підставі ваш статус записано в реєстрі «Оберіг».

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