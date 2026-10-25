Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 26 жовтня по 1 листопада обіцяє помірну осінню прохолоду: максимум удень складе +14°, а мінімум опуститься до +10°, можливі опади очікуються лише в понеділок.

Дощі та різке похолодання минулого тижня поступляться місцем спокійнішій погоді — у Київській області з 26 жовтня по 1 листопада синоптики прогнозують помірну осінню прохолоду без різких перепадів температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура коливатиметься від +10° до +14°, а нічна — від +6° до +12°.

У понеділок, 26 жовтня, повітря вдень прогріється до +13°, вночі — до +12°, небо буде хмарним з проясненнями, можливі опади.

Вівторок, 27 жовтня, стане найтеплішим днем тижня: стовпчики термометрів вдень підіймуться до +14°, вночі похолодає до +10°, небо буде малохмарним, без опадів.

У середу, 28 жовтня, температура опуститься до +10° вдень і +6° вночі, хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 29 жовтня, вдень потеплішає до +12°, вночі — до +7°, мінлива хмарність, без опадів.

У п’ятницю, 30 жовтня, повітря прогріється до +11° вдень, вночі охолоне до +6°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 31 жовтня, температура утримається на позначці +10° вдень, вночі — +7°, хмарно з проясненнями, без опадів.

Неділя, 1 листопада, завершить тиждень температурою +10° вдень і +7° вночі, мінлива хмарність, без опадів.

Отже, найтеплішою стане вівторок, 27 жовтня, з температурою +14°, а найпрохолоднішою — середа, 28 жовтня, коли повітря прогріється лише до +10°. Перепад температур за тиждень складе 4°, а опади прогнозують тільки в понеділок, 26 жовтня.

Оскільки суттєвого похолодання не очікується, а опади можливі лише в понеділок, 26 жовтня, мешканцям області варто мати при собі парасольку саме на початку тижня та бути уважними за кермом через можливу слизьку дорогу. Через нічні температури, що опускаються до +6°, варто вдягатися тепліше, особливо у вечірній та вранішній час, — це актуально передусім для людей похилого віку.

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