Графіки відключення світла в Київській області на 26 жовтня передбачають планову перерву в електропостачанні частини Переяславської громади.

Графіки відключення світла в Київській області на 26 жовтня пов’язані з профілактичними роботами в електромережах, які має провести ДТЕК Київські регіональні електромережі.

За інформацією Переяславської міської ради, фахівці планують виконати технічні заходи для підвищення надійності постачання електроенергії та запобігання аварійним ситуаціям. Роботи триватимуть протягом дня.

Де не буде електрики 26 жовтня

У Переяславі обмеження запланували з 08:30 до 19:00. Без електропостачання можуть залишитися будинки за такими адресами:

вулиця Героїв Дніпра — будинки № 56, 58, 58А, 60, 60А, 62, 64, 66–69А, 70А–78Б, 80, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96 та 98;

вулиця Каранська — № 19, 23 та 25;

вулиця Володимира Правика — № 16;

вулиця Степова — № 14.

Мешканцям зазначених будинків варто врахувати заплановані обмеження під час планування домашніх справ. За можливості краще заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої.

Що потрібно знати жителям громади

Графіки відключення світла в Київській області на 26 жовтня стосуються саме перелічених адрес у Переяславі. У повідомленні міської ради вказано плановий час початку робіт — 08:30, а завершення — 19:00.

Графіки відключення світла в Київській області на 26 жовтня оприлюднила Переяславська міська рада з посиланням на заплановані роботи оператора електромереж. Інформація стосується планового знеструмлення, тому жителям варто стежити за можливими оновленнями офіційних повідомлень.