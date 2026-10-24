Нові правила стосуються не лише роботи ОСББ, а й оформлення землі під житлом, відповідальності управителів та обліку нерухомості. Однак поки йдеться про законодавчі пропозиції, а не про чинні вимоги.

Відповідні положення містить проєкт закону «Про управління житловим фондом», повідомляє Кабінет Міністрів України. Документ передбачає кілька напрямів реформи.

Що пропонують для будинків без ОСББ

Одне з нововведень — створення простого товариства співвласників у багатоповерхівках, де не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Така юридична особа має представляти інтереси власників квартир і нежитлових приміщень. Вона зможе координувати спільні питання утримання житла та взаємодіяти з управителем. Конкретний порядок роботи залежатиме від остаточного тексту документа, якщо його ухвалять.

Як можуть змінити правила щодо прибудинкової території

Нові правила також стосуються земельних ділянок під багатоквартирними будинками. Автори законопроєкту пропонують запровадити окрему категорію — «землі багатоквартирного будинку».

Це має юридично пов’язати ділянку з будівлею та врегулювати права співвласників на відповідну територію. Проте сама пропозиція не означає, що власники квартир автоматично отримають оформлене право на землю біля житла. Для цього знадобляться законодавчі зміни та визначені процедури.





Що передбачили для управителів і власників

Нові правила можуть встановити вимоги до кваліфікації управителів та чіткіше визначити їхню відповідальність за стан будинків.

Крім того, пропонують створити єдину цифрову систему обліку житлового фонду. Вона має об’єднати реєстр, електронний кабінет і портал з даними про будівлі, їхній технічний стан, форму управління, ОСББ та управителів.

Проєкт також передбачає механізми страхування житлового фонду. Умови такого страхування, порядок застосування та можливі витрати для співвласників залежатимуть від остаточних норм.

Отже, запропоновані зміни можуть вплинути на управління багатоповерхівками, використання прибудинкових територій та доступ до інформації про житло. Але оцінювати конкретні обов’язки власників можна буде після ухвалення закону й визначення порядку його застосування.